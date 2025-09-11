Candeloro’s Substack

agosto 2025

ARRUINALDO AZEVEDO
No crepúsculo dos meus 33 anos, reencontrei uma cena grotesca: Lula e Reinaldo Azevedo, lado a lado, em harmonia. O mesmo Reinaldo que, com sarcasmo…
  
Marcos Paulo Candeloro
Redistricting as a Shield
Republicans embrace strategic ballot redistribution to counter Biden’s plan to flood key districts with illegal migrants—echoing Stalin’s warning on…
  
Marcos Paulo Candeloro
Do Perdão ao Esquecimento: A Verdade por Trás do 6 e 8 de Janeiro
Você já se perguntou quem realmente esteve por trás do 6 e 8 de Janeiro?
  
Marcos Paulo Candeloro
What politics is really about. Its not about principles or values.
Meet Olavo de Carvalho, one of the brightest minds of this century.
  
Marcos Paulo Candeloro
O Brasil do Pós-Direito
Um mergulho nos bastidores do novo autoritarismo brasileiro: do Vaza Toga 2 ao manual tropical de lawfare, passando pelos arquivos secretos do 8 de…
  
Marcos Paulo Candeloro
Como os Gramscistas Conquistaram o Brasil Sem Disparar um Tiro
O que parece desordem é engenharia. Olavo de Carvalho já alertava: destruir a lógica, a moral e a linguagem é pré-condição para controlar a sociedade. O…
  
Marcos Paulo Candeloro
Narco-Socialismo Hemisférico
O Cartel de los Soles, núcleo narco do regime venezuelano, é parte da rede montada pelo Foro de São Paulo, com apoio do PT e de regimes como o de Petro…
  
Marcos Paulo Candeloro
Free Privacy: The New Name for Surveillance
Facebook spent \$120 million to acquire Onavo, an app marketed as a free VPN — while secretly harvesting data from 33 million users to spy on…
  
Marcos Paulo Candeloro
