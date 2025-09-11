Candeloro’s Substack
The Cult of Youth
Olavo de Carvalho’s forgotten essay rings true today: youth is not rebellion but servility. The celebration of Charlie Kirk’s murder by students shows…
Há 14 horas
•
Marcos Paulo Candeloro
9
#TheBullet'sMessage
The execution of Charlie Kirk — shot with surgical precision in the jugular, from two hundred meters away — hardly fits the comfortable narrative of…
set 11
•
Marcos Paulo Candeloro
39
14
O Fetiche Vacinal
Rand Paul expõe contradições da vacina de hepatite B em recém-nascidos e desmonta ex-chefe do CDC em três frases — o embate que a imprensa prefere…
set 3
•
Marcos Paulo Candeloro
5
agosto 2025
ARRUINALDO AZEVEDO
No crepúsculo dos meus 33 anos, reencontrei uma cena grotesca: Lula e Reinaldo Azevedo, lado a lado, em harmonia. O mesmo Reinaldo que, com sarcasmo…
ago 20
•
Marcos Paulo Candeloro
28
6
Redistricting as a Shield
Republicans embrace strategic ballot redistribution to counter Biden’s plan to flood key districts with illegal migrants—echoing Stalin’s warning on…
ago 10
•
Marcos Paulo Candeloro
3
1
Do Perdão ao Esquecimento: A Verdade por Trás do 6 e 8 de Janeiro
Você já se perguntou quem realmente esteve por trás do 6 e 8 de Janeiro?
ago 9
•
Marcos Paulo Candeloro
6
2
What politics is really about. Its not about principles or values.
Meet Olavo de Carvalho, one of the brightest minds of this century.
ago 9
•
Marcos Paulo Candeloro
4
1
O Brasil do Pós-Direito
Um mergulho nos bastidores do novo autoritarismo brasileiro: do Vaza Toga 2 ao manual tropical de lawfare, passando pelos arquivos secretos do 8 de…
ago 9
•
Marcos Paulo Candeloro
9
3
Como os Gramscistas Conquistaram o Brasil Sem Disparar um Tiro
O que parece desordem é engenharia. Olavo de Carvalho já alertava: destruir a lógica, a moral e a linguagem é pré-condição para controlar a sociedade. O…
ago 8
•
Marcos Paulo Candeloro
6
2
Narco-Socialismo Hemisférico
O Cartel de los Soles, núcleo narco do regime venezuelano, é parte da rede montada pelo Foro de São Paulo, com apoio do PT e de regimes como o de Petro…
ago 6
•
Marcos Paulo Candeloro
6
Free Privacy: The New Name for Surveillance
Facebook spent \$120 million to acquire Onavo, an app marketed as a free VPN — while secretly harvesting data from 33 million users to spy on…
ago 6
•
Marcos Paulo Candeloro
2
