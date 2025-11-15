Que os observadores atentos compreendam: a escolha de J.D. Vance como vice-presidente de Donald Trump transcende a simples decisão partidária. Ela é a manifestação de um roteiro mais amplo, onde a engenharia de poder opera nas sombras. Enquanto os holofotes se voltam para Vance, o arquiteto fundamental é o bilionário Peter Thiel. Vance é um de seus vários protegidos, cuja ascensão – ao lado de figuras como Sam Altman da OpenAI e Palmer Luckey da Anduril – sinaliza uma fase de crescente influência tecnocrática. O que se observa não é uma ruptura da elite, mas sua reconfiguração.

Relatórios indicam que Thiel recrutou Vance ainda em Yale, levando-o para sua firma de investimento, Mithril Capital. A trajetória de Vance é ilustrativa: ele galgou posições em fundos financiados por Jeff Bezos (Amazon) e pela família Walton (Walmart), conhecida por suas conexões históricas com os Clinton. Posteriormente, Vance fundou sua Narya Capital, financiada por Thiel e por Eric Schmidt, ex-CEO do Google.

Schmidt, um dos maiores doadores Democratas, foi peça-chave na formulação da política de ciência e tecnologia do governo Biden e influenciou diretamente as diretrizes de IA para os militares e a inteligência americana. Schmidt, ao lado de Thiel, é membro ativo da controversa e restrita conferência de Bilderberg, descritos pela Newsweek como duas das suas figuras mais influentes. A percebida dicotomia entre uma "Direita" (associada a Thiel) e uma "Esquerda" (representada por Schmidt) se revela uma encenação, um "teatro das tesouras" que obscurece a convergência de interesses no topo e a unificação de uma agenda de controle.

"América Primeiro" ou o Impulso à Gestão Tecnocrática?

A influência de Thiel na carreira política de Vance é notável. Ele doou $15 milhões para a campanha de Vance ao Senado em 2022. Thiel acompanhou Vance, um ex-"Never Trumper", a Mar-a-Lago, garantindo a aprovação de Trump. Conectou Vance à "Máfia do PayPal", com David Sacks e Elon Musk supostamente operando uma "campanha secreta de lobby" para sua seleção. Observa-se aqui como uma figura política associada a um movimento de base é instrumentalizada por uma oligarquia tecnológica.

Thiel foi um grande doador de Trump em 2016 e serviu em sua equipe de transição. Nesse período, figuras ligadas a ele, como Trae Stephens, tiveram papel significativo nas nomeações do Pentágono, facilitando a relação dos militares com a Anduril, empresa co-fundada por Stephens e Palmer Luckey e financiada por Thiel. A Anduril, curiosamente, está agora construindo um "muro virtual" para o governo federal. A promessa original de Trump de uma barreira física na fronteira foi preterida, sendo substituída pela solução tecnológica fornecida pela Anduril. Essa transição indica como as aspirações políticas podem se alinhar com as soluções de vigilância e controle oferecidas por grandes empresas de tecnologia.

A Ucrânia, nesse contexto, transformou-se em um portfólio sangrento para as empresas de Thiel. Drones da Anduril, o software da Palantir (contratada da CIA) e o sistema de reconhecimento facial da ClearView AI tornaram-se elementos cruciais nas operações militares. Essas empresas, profundamente integradas ao cenário ucraniano, estão redefinindo a face da guerra, substituindo gradualmente a tomada de decisão humana pela inteligência artificial. Isso não é apenas estratégia militar; é a experimentação em larga escala de uma nova forma de conflito, onde a tecnologia independente assume um papel centralizador.

Compartilhar

A Arquitetura da Vigilância: De Main Core ao Palantir

A retórica libertária de Peter Thiel contrasta com seu histórico como arquiteto de um estado de vigilância moderno, dando continuidade a esforços neoconservadores anteriores. O Palantir, sua criação mais proeminente, atua como o motor central dessa infraestrutura. Como a Unlimited Hangout demonstrou, Palantir é a versão privatizada de um programa de vigilância pós-11 de setembro, idealizado nos círculos dos envolvidos no escândalo Irã-Contras, incluindo o banco de dados inconstitucional "Main Core". Oliver North e seus aliados desenvolveram o Main Core para identificar e rastrear indivíduos considerados "hostis" em "períodos de pânico", com o objetivo de neutralizar dissidentes através de um aparato de inteligência "paralelo" com envolvimento da CIA. O encobrimento do escândalo Irã-Contras, em grande parte por William Barr (que retornou a Trump), sublinha uma persistência estrutural.

O 11 de setembro serviu como um catalisador para a remoção de "firewalls" de informação, permitindo o uso de ferramentas como o Main Core contra a população doméstica. O esforço da segurança nacional para criar um programa de vigilância público-privado, o Total Information Awareness (TIA), foi desfinanciado pelo Congresso, mas sua essência não desapareceu. Seus programas foram discretamente realocados. Em maio de 2003, o TIA foi formalmente "encerrado"; no mesmo mês, Peter Thiel incorporou o Palantir.

Pouco depois, Richard Perle (associado à Guerra do Iraque) conectou Thiel e Alex Karp a John Poindexter, o arquiteto do TIA. Eles buscaram a "influência" do "padrinho da vigilância moderna" para moldar o Palantir. O primeiro investidor? In-Q-Tel, o braço de capital de risco da CIA. Por anos, a CIA foi a única cliente do Palantir, com seus engenheiros aprimorando o software em Langley. O Palantir, portanto, é a materialização privatizada do TIA, operando sem as restrições públicas, implementando uma estrutura de controle da informação.

O Panóptico Social: Do LifeLog ao Facebook e a Governança Algorítmica

O TIA não foi o único programa da DARPA a encontrar um caminho privado. O "LifeLog" visava construir um banco de dados que rastreasse a "existência inteira de uma pessoa" – relações, comunicações, hábitos de consumo. Críticos apontaram seu potencial uso para perfilar dissidentes. O LifeLog foi "encerrado" pelo Pentágono. O Facebook foi lançado exatamente no mesmo dia.

Meses após o lançamento do Facebook, Mark Zuckerberg trouxe Sean Parker (com histórico de conexões com a CIA) para a equipe, e Parker conectou a empresa a Peter Thiel. Naquela época, Thiel estava ativamente reativando o TIA (como Palantir) em coordenação com a CIA. Esse entrelaçamento demonstra como os dados que os usuários fornecem voluntariamente ao Facebook alimentam os bancos de dados do Palantir e da Clearview AI (outra empresa de Thiel), que, por sua vez, abastecem o motor de vigilância de agências policiais e de inteligência. Douglas Gage, arquiteto do LifeLog, admitiu que "O Facebook é a verdadeira face do pseudo-LifeLog... fornecendo informação sem a oposição" que o projeto original enfrentou, precisamente por ser uma empresa privada.

Durante a administração Trump, o Palantir obteve status privilegiado. O procurador-geral William Barr (também do Irã-Contras) legalizou discretamente o "pré-crime" nos EUA, permitindo que o DOJ e o FBI monitorassem indivíduos "mobilizando-se para a violência", mesmo sem terem cometido crimes. Simultaneamente, a Carbyne911, empresa israelense ligada à inteligência, financiada por Peter Thiel, Jeffrey Epstein e Ehud Barak, começou a ser instalada em centrais 911 nos EUA, extraindo dados de smartphones para "prever padrões futuros".

A administração Trump também considerou a criação da "HARPA", uma DARPA para a saúde, promovida por Jared Kushner e Bob Wright. O programa "SAFE HOME" usaria IA e aprendizado de máquina para "diagnóstico precoce de violência neuropsiquiátrica", coletando dados de redes sociais e dispositivos como Apple Watches e Amazon Echo. Trump reagiu positivamente à proposta. Embora não tenha sido criada sob Trump, a iniciativa foi resgatada na administração Biden como ARPA-H, sublinhando a natureza bipartidária dessa agenda de coleta de dados e vigilância.

Os Contratistas de Thiel e a Reconfiguração do Poder

A retórica de "América Primeiro" é posta à prova. O Palantir de Thiel foi fundamental no desenvolvimento de um plano para o governo dos EUA contra Julian Assange e "The WikiLeaks Threat". A Clearview AI, também de Thiel, foi usada extensivamente contra os manifestantes de 6 de Janeiro. Após sua eficácia na identificação de apoiadores de Trump, a Clearview AI utilizou isso como argumento de vendas, resultando em um aumento de 26% nas vendas para a polícia.

O próprio CEO do Palantir, Alex Karp, manifestou temores da "extrema-direita" e gabou-se em Davos de que o software da Palantir "sozinho, parou a ascensão da extrema-direita na Europa". Nesse contexto, "extrema-direita" parece abranger qualquer populismo que possa desafiar os interesses da oligarquia corporativa e da comunidade de Segurança Nacional.

Durante a pandemia de Covid-19, o Palantir desenvolveu o "Tiberius", usado pela administração Trump para gerenciar a distribuição de vacinas e "identificar populações de alta prioridade". O Palantir gerenciou o "HHS Protect", um banco de dados secreto que compelía hospitais a fornecer dados de pacientes Covid sob ameaça de perder fundos. A pandemia, nesse cenário, serviu como um catalisador para a implementação de um panóptico de bio-vigilância.

Com Thiel, Palantir e seu co-fundador Joe Lonsdale agora como doadores e influenciadores na campanha Trump-Vance, a expectativa é que sua influência em um segundo governo Trump seja ainda maior. O Palantir é uma ferramenta do Estado de Segurança Nacional, que tem intensificado sua "Guerra ao Terror Doméstico" – uma estratégia que, conforme documentos governamentais, visa dissidentes de qualquer espectro que se oponham à "globalização corporativa". A escolha Trump-Vance pode ser interpretada não como uma rebelião, mas como a consolidação de um modelo de controle.

TECHNOCRACY INC: O Blueprint do Estado Corporativo

A Technocracy Inc. não foi um movimento marginal. Com meio milhão de membros nos EUA e Canadá, reunia engenheiros e cientistas frustrados com a "incompetência política", propondo substituir a governança democrática por uma administração racional. Frederick Winslow Taylor, em 1911, já defendia que "o sistema deve vir primeiro". A tecnocracia levava essa visão ao extremo.

O technate continental seria organizado em sequências funcionais, não em estados-nação, com cada setor administrado por especialistas. A democracia representativa seria obsoleta, eleições um mero espetáculo. A igualdade de direitos seria uma fantasia, e a hierarquia técnica, natural e científica. Os "Energy Certificates" seriam o centro: um sistema de rastreamento individual (Sistema Dewey Decimal) com créditos energéticos para medir contribuição e consumo. A acumulação de riqueza seria impossível, a transferência secreta de valor, inviável. Transparência total, controle total, tudo em nome da eficiência. Quando o dinheiro se dissolve em rastros digitais, a liberdade financeira é comprometida.

O movimento foi suprimido na Segunda Guerra Mundial, acusado de simpatias fascistas. Contudo, ideias persistem. Elas hibernam, evoluem. Nos anos 2020, o conceito não se chama tecnocracia, mas governança algorítmica, cidades inteligentes, zonas econômicas especiais. Em vez de certificados de energia, discute-se as CBDCs (moedas digitais de bancos centrais). A arquitetura subjacente permanece a mesma. A reverência de Elon Musk ao legado de seu avô, um dos proponentes da tecnocracia, é notável. Suas ações refletem essa visão, agora com acesso a 15 agências federais americanas.

CURTIS YARVIN: O Filósofo da Transformação Corporativa do Estado

Entre 2007 e 2014, sob o pseudônimo Mencius Moldbug, Curtis Yarvin produziu ensaios que se tornariam referência para a neorreação. Sua tese central: a democracia americana é um experimento falho. A solução seria substituí-la por uma "monarquia corporativa", onde CEOs governariam nações como empresas, priorizando a eficiência sobre a representação e acionistas sobre cidadãos.

Yarvin cunhou o termo "The Cathedral" para descrever o consenso progressista institucional: universidades, mídia, burocracia. Para ele, essa "catedral" controla a sociedade através de narrativas, não por conspiração, mas por alinhamento ideológico, relegando a democracia eleitoral a um mero teatro. O poder real residiria em servidores públicos permanentes, acadêmicos e jornalistas. A solução proposta: uma ruptura total do sistema. Em 2012, Yarvin propôs RAGE (Retire All Government Employees): a demissão em massa do funcionalismo público e sua substituição por figuras politicamente alinhadas. J.D. Vance citou Yarvin nominalmente em 2021, defendendo essa estratégia.

Yarvin, em alguns de seus textos, expressa visões controversas sobre raça e hierarquia social. No entanto, essas posições não impediram que figuras do Vale do Silício o adotassem. Peter Thiel o descreve como "filósofo de estimação", Marc Andreessen como "amigo", e Steve Bannon admirou seus escritos. Em janeiro de 2025, Yarvin foi um convidado informal na posse de Trump, como documentado pelo Politico. Suas ideias migraram de blogs obscuros para os círculos de poder. O neocameralismo, a proposta de gerir países como negócios lucrativos, deixou de ser mera filosofia especulativa para se tornar um projeto político em andamento.

DARK ENLIGHTENMENT: A Ideologia do Modelo Tecnocrático

A neorreação, ou Dark Enlightenment, emergiu no final dos anos 2000 como um movimento intelectual explicitamente antidemocrático, com Curtis Yarvin e Nick Land como seus principais expoentes e Peter Thiel como financiador. Sua tese central é que o Iluminismo original errou, que a igualdade é uma falácia e a democracia, um fracasso, sendo a hierarquia a ordem natural.

A "Catedral progressista", segundo os neorreacionários, promove um igualitarismo que corrói a civilização ocidental. A solução não é reformar as instituições, mas destruí-las e substituí-las por uma governança corporativa autoritária. Cidades-estado seriam governadas como empresas, com CEO-monarcas e mandatos vitalícios. Cidadãos seriam reduzidos a clientes. O neocameralismo propõe o estado como um negócio lucrativo, onde as ações são divididas entre investidores, e os habitantes têm a opção de "sair" (exit) em vez de "falar" (voice), ou seja, mudar de jurisdição se não estiverem satisfeitos. O mercado resolveria tudo, e a competição entre "gov-corps" substituiria a democracia.

O movimento foi descrito como "ramo teórico da alt-right", "neo-fascista" e "tecno-feudalista". Nick Land admitiu a "aceleração do capitalismo até o ponto fascista". Essas não são meras provocações, mas descrições precisas de uma ideologia que rejeita o antifascismo, abraça a hierarquia racial, a desigualdade econômica extrema e o autoritarismo corporativo, tudo sob o disfarce de inovação e progresso tecnológico.

Em 2025, o Dark Enlightenment não é mais uma filosofia marginal. J.D. Vance cita Yarvin. Steve Bannon admira seus escritos. Elon Musk ecoa suas ideias. Yarvin compareceu à posse de Trump como convidado de honra. As ideias migraram de blogs obscuros para o núcleo do poder. O modelo tecnocrático não é um futuro distópico distante. Ele está sendo progressivamente instalado, enquanto a população se distrai com nacionalismos performáticos.

Deixe um comentário