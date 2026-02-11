Antes de tudo, sigam a Pâmela Costa. Jornalismo e opinião com fundamento e credibilidade.

Esqueça a imagem infantil de meia dúzia de vilões fumando charuto numa sala escura decidindo o fim do mundo. A realidade é muito mais fria, técnica e pior. O que existe é um estamento burocrático incapaz de resolver crises, mas genial em transformar tragédias em infraestrutura de poder permanente.

A história real ignora os vírus. Ela foca em como uma casta de tecnocratas incompetentes aprendeu, entre 2014 e 2020, a transformar emergência em método de governo.

Em setembro de 2014, o Conselho de Segurança da ONU fez algo inédito ao tratar o Ebola como ameaça à paz internacional. Ali, a chave virou. Barack Obama, Bill Gates e a burocracia de Nova York ajudavam a África e rodavam um teste beta. Criaram a UNMEER em 48 horas. A missão em si fracassou na operação, mas triunfou na política ao provar que a desculpa certa permite suspender soberanias, atropelar fronteiras e injetar dinheiro sem fiscalização.

A máquina foi ligada ali. E nunca mais foi desligada.

O pulo do gato acontece em Davos, 2017. Enquanto você se preocupava com a briga política local, a elite global fundava a CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. O nome bonito esconde uma função tétrica de consórcio onde Gates, governos europeus e a Big Pharma colocam dinheiro para financiar vacinas longe do escrutínio de eleitores, parlamentos ou qualquer cidadão.

Eles criaram um atalho regulatório.

Quando 2020 chegou, a mágica da vacina em tempo recorde foi burocracia pré-aprovada. A FDA, a EMA e a nossa Anvisa já tinham o script na gaveta desde a era Ebola. A plataforma de mRNA da Moderna já estava sendo bancada pelo dinheiro de Gates. Os vetores de Oxford eram pesquisa antiga requentada. Ninguém precisou conspirar no Zoom em março de 2020, pois a estrada já estava pavimentada desde 2017. Eles só ligaram os carros.

A sujeira intocável das conexões pessoais revela o verdadeiro mecanismo.

Você ouvirá que faltam provas ligando Gates, Epstein e a gestão pandêmica. Mas a documentação do DOJ mostra que Gates e o pedófilo mais conectado do mundo se reuniram justamente em 2014. O tema seria filantropia. Acredite se quiser. O fato mostra Epstein, um homem que traficava influência e chantagem, sentado na mesa com os arquitetos da saúde global no exato momento do desenho do modelo de segurança sanitária.

A trama ganha contornos de espionagem com Dr. Nathan Wolfe. Esse epidemiologista fundou a Metabiota e operava laboratórios na Ucrânia sob contratos de defesa e financiamento parcial da Rosemont Seneca, a empresa de Hunter Biden. Wolfe aparece profundamente enterrado nos arquivos de Epstein e simultaneamente na vanguarda da modelagem da Covid. A Metabiota usou seus algoritmos para ditar o fechamento de fronteiras e o pânico global enquanto recebia dinheiro dos mesmos canais que misturam biodefesa e famílias políticas poderosas. A ciência de Wolfe serviu de justificativa técnica para o controle social aplicado por governos e corporações enquanto ele próprio orbitava o núcleo podre de Epstein.

A existência de um contrato assinado com sangue é desnecessária. Existe apenas uma promiscuidade de casta. O mesmo grupo frequenta os mesmos jantares, compartilha os mesmos advogados e a mesma visão de mundo onde a sociedade é um rebanho a ser gerido por iluminados sem mandato.

O Brasil serviu de laboratório obediente.

Nós importamos o pacote completo. A Fiocruz virou sucursal da fundação Gates e a Anvisa virou carimbadora de decisões tomadas em Genebra e Washington. A exigência de imunidade jurídica da Pfizer e o aceite do Congresso apenas seguiram o manual de conformidade estabelecido pela arquitetura pós-Ebola.

A eficiência seletiva assusta mais que a incompetência.

Essa turma de Gates, Wolfe, burocratas da OMS e executivos da Big Pharma construiu um sistema onde o dinheiro público escoa para cofres privados sob a justificativa de emergência, e qualquer questionamento vira heresia. É a patocracia em estado puro, o governo dos doentes morais que usam a crise para blindar seus privilégios.

A estrutura montada em 2014 continua montada. Ela está em stand-by. As leis de exceção, os contratos secretos, a vigilância de dados e a censura coordenada mantêm o maquinário lubrificado, esperando a próxima cepa, o próximo susto, a próxima desculpa para trancar você em casa enquanto eles jantam em Davos.

Foi um ensaio. E a infraestrutura continua lá, intacta, apontada para a sua cabeça.

