A atualidade de Platão
Marcos Paulo Candeloro
out 22, 2025

Você conhece um enrolador? O camaleão que se adapta ao público? O sujeito que muda de opinião e, talvez, venda a própria mãe para sobreviver?

Pois saiba que ele é um sofista. Entenda: