Candeloro’s Substack

Candeloro’s Substack

Velocidade de reprodução
×
Compartilhar Post
Compartilhar post no horário atual
0:00
/
0:00
1

A atualidade de Platão

Avatar de Marcos Paulo Candeloro
Marcos Paulo Candeloro
out 22, 2025
1
Compartilhar

Você conhece um enrolador? O camaleão que se adapta ao público? O sujeito que muda de opinião e, talvez, venda a própria mãe para sobreviver?

Pois saiba que ele é um sofista. Entenda:

Discussão sobre este vídeo

Avatar de User
© 2025 Marcos Paulo Candeloro
PrivacidadeTermosAviso de coleta
Comece seu SubstackObtenha o App
Substack é o lar da grande cultura