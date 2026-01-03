Seis décadas depois de Arendt, o algoritmo tornou o mal em algo eticamente intangível.

Jerusalém, 1961. Hannah Arendt desembarca carregando uma expectativa arquitetada pelo trauma coletivo: no banco dos réus, ela encontraria o "monstro". Aguardava-se uma encarnação do mal visceral, um ser que exalasse enxofre, cuja própria presença física fosse uma ofensa à moralidade. Adolf Eichmann foi o indicado para gerir a logística das deportações em massa dos semitas para os guetos e campos de extermínio nas zonas ocupadas pelos alemães no Leste Europeu durante a Segunda Guerra Mundial.

O que seus olhos encontraram, no entanto, foi algo infinitamente mais corrosivo, mais aterrador: a mediocridade. Um homem comum.

Arendt não viu um demônio; viu um funcionário. Um joiner, um homem-engrenagem cuja lealdade fundamental não era ao ódio ao sistema o qual pertencia. Eichmann não era possuído. Ele foi dono de uma incapacidade estrutural volátil: a inaptidão para a imaginação moral, para o que Arendt chamou de "diálogo consigo mesmo" — aquela conversa interior silenciosa que nos impõe o peso da alteridade.

Arendt compreendeu a lição que o século XX sofreu para digerir: o mal dispensou o rosto e a intenção. Ele requer apenas a eficiência mecânica acoplada ausência da reflexão.

Agora, reflita sobre suas últimas 48 horas. Observe a notificação do empréstimo negado no app do banco. Observe a recusa fria do plano de saúde. Observe o e-mail do banco sobre o bloqueio de conta "por padrão suspeito". Nenhuma dessas sentenças foi proferida por um ser humano que considerou seu rosto, suas particularidades ou sua realidade. Elas emanaram de um algoritmo. E é precisamente neste ponto que o século XXI renovou a tese de Arendt — uma reescrita silenciosa que a maioria de nós sequer notou: a Migração da Maldade

A banalidade do mal clássica operava encontrava papel e tinta. Arendt descreveu magistralmente como a burocracia cria o distanciamento asséptico entre o decisor e a a quem aquilo afeta. O analista ministerial não vê a família que despeja.

No entanto, na era do carimbo, ainda residia um atrito moral residual. Havia, em última instância, uma assinatura. Havia alguém a responder pelo "não". Havia a possibilidade — tênue, improvável, mas real — de uma epifania moral na cadeia de comando. O algoritmo não apenas reduziu esse atrito; ele o erradicou.

Imagine a experiência de um cientista de dados construindo um modelo de detecção de fraude. Seu ofício é a lógica, a elegância matemática, a otimização de variáveis. É uma beleza operacional absoluta. Não há ponte cognitiva possível entre a beleza do modelo e a realidade da família despejada pela distorção injusta. No universo dele, a vítima não existe como entidade moral; ela é uma anomalia, um ruído.

Eis a migração completa: Eichmann alegava "obedecer ordens". Hoje, não há ordens, apenas a estrutura. E quando o algoritmo se torna a estrutura, a possibilidade de "ser Eichmann" é coletivizada. Qualquer um pode clicar em "Aprovar" num fluxo de trabalho sem jamais confrontar o rosto da consequência.

Confrontada com a evidência crescente da catástrofe algorítmica — vidas arruinadas por máquinas de estado, encarceramentos por código —, a indústria tecnológica ofereceu um analgésico retórico: o "Human-in-the-Loop".

A teoria é sedutora, bem elaborada: inserir um humano para revisar a máquina preencheria magicamente o vácuo moral. É uma ficção conveniente. O segredo sujo que não se admite é que colocar um humano diante de uma decisão algorítmica não reintroduz o julgamento; reintroduz a automação mental do comando.

A ciência cognitiva é clara: diante da autoridade estruturada da máquina — os números, as tabelas, os níveis de confiança estatísticas e projeções —, o cérebro humano capitula. Ele entra em deferência. Ele externaliza: "A máquina possui os dados; eu possuo apenas intuição. Quem sou eu para discordar?". A vigilância genuína dos primeiros minutos se deteriora rapidamente em um "carimbar" automático. O operador torna-se, na terminologia de Arendt, a peça final da engrenagem. Você clica, você aprova, mas você não pensa.

E o mais perverso: quanto mais preciso o algoritmo, maior a atrofia do julgamento humano para detectar o erro. O "não" da máquina vem revestido de uma aura de irrefutabilidade técnica. E quem contesta a máquina parece estar discutindo com a própria gravidade. A apatia e a inércia catalisam a situação.

Há um caso que encapsula essa dinâmica com uma perfeição quase artística.

Nos EUA, grandes seguradoras utilizam algoritmos para negar sistematicamente a cobertura de internações, prevendo tempos de recuperação absurdamente curtos, contrapondo-se à avaliação médica real.

O dado brutal, contudo, é este: se o paciente encontra a energia emocional para navegar o labirinto da apelação e discordar da máquina, a negação é revertida em cerca de 90% dos casos. O algoritmo estava errado. Mas isso é irrelevante. É irrelevante porque apenas 1 em cada 500 pacientes apela.

O sistema não foi projetado para a precisão. Foi projetado para a passividade. Ele vence pela inércia da vítima, não pela verdade do cálculo. É o pico da ideia arendtiana: um sistema que funciona não pela justeza de suas ações, mas pela incapacidade estrutural de resistência. É uma guerra de atrito travada por código. A máquina não precisa estar certa; ela só precisa que você seja fraco demais para discordar.

Arendt identificou algo no julgamento em Jerusalém que o mundo ainda custa a processar: Eichmann não era uma aberração; era um protótipo. Ele era o que Erving Goffman chamaria de "performance da normalidade" — o indivíduo que se funde tão perfeitamente ao papel exigido pelo roteiro da peça teatral que esquece que é um personagem. Tornou-se o papel.

Multiplique essa dinâmica pela cadeia de responsabilidade moderna e observe a dissociação em cascata: O desenvolvedor culpa os dados captados ("reflexo da realidade histórica"). O gerente de produto culpa as métricas de metas. O executivo culpa a falta de expertise técnica e defere aos especialistas. E, na camada final de perversidade, temos o "teatro de compliance": conferências de ética em IA, frameworks de governança e auditorias de "justiça estatística" — a mesma ficção burocrática que Arendt observou no tribunal, agora reembalada em linguagem de machine learning.

O resultado é a dissociação perfeita. Ninguém é responsável porque todos estão cumprindo seu papel com excelência técnica, assim como Eichmann cumpria o seu.

Se há uma lição estratégica nisso tudo, ela é profundamente contraintuitiva para o ethos do Vale do Silício: a eficiência sem atrito, sem a anaomalia, é uma ameaça civilizatória, não um ativo. O atrito é o ponto onde o pensamento se torna obrigatório. É a barreira que impede o "Aprovar" automático sem a imaginação da consequência.

Arendt reconheceria imediatamente a necessidade de reintroduzir a exigência moral não como compliance, mas como estrutura fundamental. Isso significa sistemas propositalmente "ineficientes", que forcem o humano a justificar sua decisão em um diálogo genuíno, não apenas técnico.

Isso é incômodo. É o oposto do que a tecnologia está construindo. Mas é a única defesa estrutural contra a banalidade, a qual prospera no silêncio. No silêncio onde a máquina opera, decide, categoriza e exclui, e todos fingem que essa operação é neutra. Esse silêncio é onipresente agora. Está em cada notificação que diz "Estamos usando IA para melhorar sua experiência" e você apenas clica em "Ok", sem questionar qual algoritmo está decidindo seu futuro neste exato segundo.

A diferença crucial entre os séculos é esta: Arendt podia apontar para Eichmann no tribunal. Podia exigir a responsabilidade de um rosto, de um corpo físico que podia ser levado à justiça.

Hoje, o Eichmann está distribuído. Ele é o código. Ele é a nuvem. Ele está em mim e em você.

