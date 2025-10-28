Não se engane. A suspensão de Jimmy Kimmel, o bobo da corte corporativo da Disney/ABC, não foi uma vitória da "liberdade de expressão". Não foi um ato de "fascismo" estatal, como grita a histeria progressista. E, acima de tudo, não foi "cancelamento".

O que assistimos foi algo muito mais banal e revelador: foi gestão de passivo financeiro.

Kimmel não foi punido por atacar a Direita; essa é, afinal, sua função primária, o serviço pelo qual é pago. Ele foi punido por ser um propagandista incompetente.

Ao mentir de forma grosseira sobre o atirador de Charlie Kirk, papagueando uma narrativa que os fatos já desmentiam, ele cometeu o pecado capital corporativo: tornou a propaganda óbvia demais. Ele quebrou a ilusão. Sua "punição" não foi moral ou política; foi uma decisão de compliance. A Disney agiu não como um censor, mas como um gerente de Relações Públicas controlando um ativo que começou a dar prejuízo.

A "cultura do cancelamento" — eufemismo polido para o assédio em bando e a censura institucional — é a ferramenta de poder da Esquerda. E ela funciona precisamente porque eles controlam as instituições que a legitimam: a academia, a grande mídia e, cada vez mais, o judiciário.

A "Democracia da Mordaça" é uma ferramenta assimétrica. Ela só funciona para quem define os termos.

E aqui, a farsa se torna tragédia.

O espetáculo mais patético dos últimos dias não foi a hipocrisia de Kimmel, mas a reação de figuras da "Direita" (como Pam Bondi) que, vendo a eficácia da mordaça, tentaram infantilmente usá-la para si, balbuciando o termo "discurso de ódio".

Isso é a mais pura Favelização Mental.

Quando a Direita pede o banimento do "discurso de ódio", ela comete suicídio estratégico. Ela está, na prática, validando a arma do inimigo. Ela está pedindo ao seu carrasco que, por favor, afie a lâmina. Ela entrega a justificação legal para sua própria aniquilação futura.

Não se iluda com o "liberal genuíno" (como Ezra Klein), o rosto sensível da tirania, que pede "civilidade" e roga para que a Direita "se eleve" acima das provocações. Este é o agressor pedindo à vítima que mantenha a compostura durante o espancamento.

A única arma legítima contra uma mentira pública é uma verdade pública. A única resposta à censura não é mais censura, mas o desprezo absoluto por ela.

No momento em que a Direita implora ao Estado ou às Corporações para que censurem seus inimigos, ela admite que não tem mais argumentos. Ela troca sua única vantagem – a verdade – pela estética da rendição.

É uma castração voluntária. E quem se castra não vence guerra alguma.

