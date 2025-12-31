Sobre o Banco Master, Viviane Barci e a máquina de silêncio

Há séculos a filosofia política conhece uma verdade que a modernidade recusa em nome da moral: o poder nunca se subordina à lei. A lei é o que o poder cria para si mesmo após conquistar a posição de comando.

Quando observamos o caso do escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes — esposa do ministro que condena críticos do sistema em nome da "democracia" — recebendo R$ 129 milhões do Banco Master para "defender interesses junto ao Banco Central, Receita Federal e Congresso", não estamos diante de uma corrupção descoberta.

Estamos diante da revelação de um princípio operacional.

A revolução de 2016-2018 que tomou o poder no Brasil prometeu restaurar a democracia contra um "regime corrupto". Seu diagnóstico era precisamente que elites antigas haviam capturado o Estado para lucro próprio, criando leis que as protegessem. A solução revolucionária? Remover essa elite e instalar uma nova ordem onde a lei prevalecesse sobre a vontade particular.

O que ocorreu foi exatamente o oposto: a revolução instalou uma elite mais consciente de suas vantagens.

A velha elite roubava e se envergonhava. Construía estruturas formalmente legais enquanto violava a lei na prática — hipocrisia como sintoma de culpa residual. A nova elite já não se envergonha. Transformou o próprio Estado em empresa familiar, criou leis que protegem seus membros, e — isto é crucial — passou a perseguir como "crimes" as mesmas práticas que ela agora executa com impunidade legal.

Mas há um elemento que a maioria dos observadores evita abordar, talvez por medo, talvez por compreender implicitamente que existe um silêncio que protege a todos: a questão do controle através de comprometimento

Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master que foi liquidado em novembro de 2025, não é simplesmente um banqueiro que cometeu fraudes. Documentos encontrados pela Polícia Federal durante a Operação Compliance Zero revelam que Vorcaro mantinha acesso a informações que, num padrão clássico de chantagem política, poderiam ser utilizadas para pressionar figuras influentes. Um pré-candidato presidencial recentemente afirmou em vídeo que há "imagens íntimas de políticos e de membros do judiciário" no poder de Vorcaro — afirmação que permanece nos bastidores da política sem investigação formal.

Esta não é uma acusação que circula amplamente. Isto é significativo.

Quando uma acusação grave sobre figuras públicas permanece sistematicamente silenciada pela imprensa que normalmente se alimenta de escândalos, e quando os tribunais que perseguem adversários políticos com vigor meticuloso ignoram investigação sobre potencial chantagem envolvendo seus próprios membros, temos um padrão que merece atenção.

Vorcaro é frequentemente comparado, por aqueles que se atrevem a mencionar o assunto nos bastidores, a Jeffrey Epstein — não pela natureza específica dos alegados crimes, mas pelo padrão estrutural: um homem da elite econômica que organizava encontros com figuras do poder político e judicial, nos quais havia, supostamente, material comprometedor que poderia servir como alavanca de pressão. A diferença é que Epstein foi descoberto. Vorcaro permanece protegido por uma conspiração de silêncio institucional.

A máquina que silencia isto é precisamente aquela que deveria investigar: o próprio Judiciário.

Observe a engenharia perfeita: Moraes tem contato com o presidente do Banco Central sobre a situação de Vorcaro. A esposa de Moraes recebe R$ 129 milhões em contratos com o Banco Master. Paulo Gonet, nomeado PGR por Lula, arquiva investigação sobre Moraes. O próprio Vorcaro permanece, significativamente, fora de perseguição formal significativa.

Não é conspiração. É lógica operacional pura.

Se você é uma figura do poder que compreende que há material comprometedor sobre você circulando em poder de alguém conectado aos órgãos que deveriam investigá-lo, o curso de ação racional é garantir que aquele que controla tal material permaneça seguro. Você não pode matá-lo (muito óbvio). Você não pode prendê-lo formalmente (muito arriscado). Você protege-o através da invisibilidade institucional.

Moraes não é corrupto apesar de ser ministro. É ministro porque corrupção nesse nível só é possível com o poder judicial. Sua esposa não lucra com o Banco Master enquanto ele julga sobre matérias relacionadas. Ela lucra porque ele julga. Mas há uma camada adicional que transcende o conflito de interesse financeiro simples:

Há a possibilidade de que o controle através da chantagem seja mais eficaz que qualquer conflito financeiro.

Um homem que sabe que há imagens comprometedoras suas em poder de alguém é mais obediente que um homem que simplesmente está recebendo dinheiro. O dinheiro pode ser explicado. A chantagem permanece invisível. É o medo perfeito.

É por isto que o silêncio sobre Vorcaro é tão absoluto. Não é porque a imprensa está ocupada. É porque qualquer investigação formal desencadearia uma investigação da investigação. Qualquer tribunal que ousasse julgar Vorcaro descobriria, em processo aberto, quais figuras públicas estavam comprometidas. E nenhuma figura de poder tem interesse em tal revelação.

O resultado é um equilíbrio de terror mútuo: cada ministro, cada figura de poder, permanece seguro enquanto silencia sobre os demais. É Macbeth, mas ninguém se mata. Todos apenas concordam que o crime nunca foi cometido.

A lei que importa — aquela que determina quem controla o Estado e para quê — é a lei que o poder cria para si mesmo, alterando-a conforme necessário, sempre com aparência de legalidade. Mas há uma camada abaixo dessa: a lei do silêncio. E essa lei é muito mais eficaz.

Montesquieu advertiu que o poder só é limitado pelo poder. O que ele não previu é que o poder também é controlado pelo medo. E o medo é mais silencioso que qualquer ocumento legal.

Ninguém está conspirando contra a democracia. A democracia brasileira está funcionando exatamente como foi construída: como um sistema onde cada figura de poder sabe exatamente o que poderia destruí-lo e, portanto, torna-se obediente não à lei, mas ao silêncio que a protege.

É por isto que 80 pedidos de impeachment contra ministros permanecem parados. É por isto que o Banco Master foi liquidado mas Vorcaro nunca foi formalmente acusado. É por isto que o escritório de Viviane Barci continua operando apesar da quantidade de evidência.

Não é fraqueza institucional. É funcionamento perfeito.

E ninguém ousa tocá-lo porque todos compreenderam implicitamente: investigar Vorcaro é abrir uma porta que ninguém quer aberta. É revelar o segredo que mantém toda a estrutura de pé.

Em política, quando o silêncio é universal, não é porque faltam provas. É porque todas as provas comprometem todas as partes. É quando a conspiração deixa de ser secreta e vira regra tácita.

