Candeloro’s Substack

Candeloro’s Substack

Discussão sobre este post

Avatar de User
Avatar de Celso Eduardo
Celso Eduardo
3d

O sistema foi exposto, é inegável. Constatamos odor putrido; porém a quem recorrer?

Para piorar há um claro sentimento de indiferença e falta de interesse da sociedade, lamentável.

Quase toda a estrutura é subserviente, é o que observamos com muito asco.

Puro círculo vicioso à serviço do status quo.

Ver comentário completo
Responder
Compartilhar

Nenhuma publicação

Pronto para mais?

© 2026 Marcos Paulo Candeloro · PrivacidadeTermosAviso de coleta
Comece seu SubstackObtenha o App
Substack é o lar da grande cultura