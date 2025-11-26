Há crimes que deveriam remodelar completamente nossa compreensão sobre accountability. O financiamento de Anthony Fauci à pesquisa de ganho de função não foi má ciência — foi a manufatura deliberada de riscos pandêmicos globais. E ninguém pagou por isso.

​Ganho de Função: O Eufemismo que Esconde o Impensável

​Ganho de função é termo técnico para algo profundamente perturbador: cientistas deliberadamente manipulam patógenos para torná-los mais mortais, mais transmissíveis, ou ambos. Não é pesquisa para compreender vírus naturais — é engenharia ativa para criar "supervírus" que não existem na natureza.

​Em 2015, virologistas liderados por Ralph Baric na Universidade da Carolina do Norte criaram uma quimera: pegaram o coronavírus SARS e o adornaram com proteínas de superfície de coronavírus de morcegos chineses. No laboratório, esse híbrido penetrou células humanas e adoeceu camundongos.

​A justificativa oficial? Preparação para pandemias futuras. Ao criar vírus hipoteticamente perigosos no laboratório, cientistas alegam poder desenvolver vacinas antes que tais vírus emerjam naturalmente.

​É argumento sedutoramente lógico — até você perceber que estão criando precisamente o risco contra o qual alegam se proteger.

​Baric desenvolveu técnicas de genética reversa que permitiram a pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan engenheirar vírus com funções alteradas. Em 2003, sua equipe já havia demonstrado capacidade de sintetizar coronavírus completos em laboratório. Depois, compartilharam essas técnicas com Wuhan.

​Em linguagem clara: cientistas americanos, financiados pelo governo federal, desenvolveram a capacidade de criar coronavírus sintéticos perigosos. E transferiram essa tecnologia para laboratório chinês.

​A Colaboração Proibida Durante a Moratória

​2014: A administração Obama institui moratória sobre ganho de função após múltiplos acidentes de laboratório. O Cambridge Working Group — consórcio de pesquisadores líderes — declarou: "experimentos envolvendo a criação de potenciais patógenos pandêmicos devem ser suspensos."

​Durante a moratória (2014-2017): Com aprovação de Fauci, o NIAID continuou fornecendo financiamento aos investigadores de Wuhan através da EcoHealth Alliance, contornando a proibição.

​Pare para absorver isto: durante moratória federal, Fauci continuou financiando a pesquisa proibida através de organização terceirizada.

​2015: Baric e Shi Zhengli publicaram artigo na Nature Medicine sobre vírus quimérico criado com proteína spike de coronavírus de morcego. Virologista Simon Wain-Hobson disse: "Se o vírus escapasse, ninguém poderia prever a trajetória."

​2018: Quando vírus híbridos mostraram crescimento viral aumentado em camundongos — até 10.000 vezes a taxa do vírus original — a EcoHealth não parou o trabalho ou notificou o NIH imediatamente, como exigido.

​Dez mil vezes mais virulento. E ninguém parou nada.

​2019: Com apoio do NIAID de Fauci, o NIH comprometeu 7,4 milhões de dólares totais para pesquisa incluindo ganho de função em Wuhan.

​2019-2020: Um vírus emerge em Wuhan. Seis milhões morrem globalmente.

​As Mentiras de Fauci ao Congresso

​Em maio de 2021, o senador Rand Paul confrontou Fauci sobre financiamento de ganho de função em Wuhan. Fauci testemunhou sob juramento: "O NIH nunca aprovou, e não aprova agora, pesquisa de ganho de função no Instituto de Virologia de Wuhan."

​Esta afirmação era demonstravelmente falsa.

​Documentos obtidos pelo Intercept contêm evidência clara de que Wuhan e EcoHealth engajaram-se no que o governo define como "pesquisa de ganho de função de preocupação."

​Richard Ebright, professor de química e biologia química em Rutgers, disse: "Os documentos deixam claro que as asserções de Collins e Fauci de que o NIH não apoiou pesquisa de ganho de função em Wuhan são falsas."

​Em maio de 2024, o Dr. Lawrence Tabak, Diretor Interino do NIH, admitiu — contradizendo diretamente Fauci — que o NIH estava financiando pesquisa de ganho de função em Wuhan através da EcoHealth.

​Quando perguntado diretamente: "Dr. Tabak, o NIH financiou pesquisa de ganho de função no Instituto de Virologia de Wuhan?" Tabak respondeu: "Depende de sua definição de pesquisa de ganho de função. Se você está falando sobre o termo genérico, sim, fizemos."

​Fauci mentiu. Repetidamente. Sob juramento. Perante o Congresso.

​A CIA Entra no Jogo: E-mails que Mudam Tudo

​E-mails recém-divulgados — obtidos após anos de trabalho do gabinete do senador Rand Paul — revelam que a Comunidade de Inteligência dos Estados Unidos manteve reuniões regulares com Ralph Baric desde pelo menos 2015.

​A CIA esperava discutir "evolução do coronavírus e possível adaptação natural humana" com Baric. Ele realizava reuniões trimestrais com membros da Comunidade de Inteligência.

​Por que a CIA estava tendo reuniões trimestrais com especialista em coronavírus? Porque ganho de função não é apenas pesquisa acadêmica — é pesquisa de duplo uso com aplicações óbvias em armas biológicas.

​A cronologia completa:

​2015: Reuniões trimestrais CIA-Baric sobre "possível adaptação humana" de coronavírus.

​2019-2020: Segundo Seymour Hersh, a CIA tinha espião no Instituto de Virologia de Wuhan realizando "trabalho ofensivo e defensivo" com patógenos. Esse ativo reportou acidente de laboratório resultando em infecção de pesquisador.

​Primavera de 2020: A CIA ofereceu subornos a cientistas para enterrar descobertas sobre origem em laboratório. Seis dos sete membros da equipe acreditavam que Covid-19 se originou em laboratório. Então "receberam incentivo monetário significativo para mudar de posição."

​2020: Fauci realizou reuniões secretas na sede da CIA "sem registro de entrada" para "influenciar a investigação." Denunciante ao Congresso: "Ele sabia o que estava acontecendo… Ele estava se protegendo."

​2021: Cientistas do Departamento de Defesa compilaram evidências de vazamento de laboratório, mas a Diretora de Inteligência Nacional, Avril Haines, os proibiu de apresentá-las.

​Isto não é teoria conspiratória — é conspiração documentada.

​Por Que Fauci Não Foi Punido? A Pergunta que Ninguém Quer Responder

​Um burocrata federal:

​Financiou pesquisa perigosa em laboratório chinês com biossegurança problemática

​Continuou esse financiamento durante moratória federal

​Falhou em supervisionar adequadamente fundos americanos

​Mentiu repetidamente ao Congresso

​Conduziu reuniões secretas na CIA para influenciar investigação

​Suprimiu discussão sobre tratamentos alternativos

​Promoveu mandatos de vacinas não testadas enquanto censurava dissidência

​Qualquer pessoa comum que mentisse ao Congresso seria processada. Qualquer burocrata que desviasse fundos seria demitido e possivelmente preso. Qualquer cientista cujo trabalho contribuísse para catástrofe matando milhões seria investigado minuciosamente.

​Mas Fauci? Aposentou-se com pensão federal completa e continua dando entrevistas na mídia mainstream como especialista respeitado.

​Por quê?

​Porque Fauci não é aberração — é produto de sistema. Um sistema onde burocratas não eleitos controlam bilhões em orçamentos, onde captura regulatória é regra, onde agências de "saúde pública" respondem mais à Big Pharma do que ao público, e onde accountability é ficção confortável.

​Fauci não pode ser punido porque puni-lo exigiria admitir que toda arquitetura institucional da saúde pública americana está corrompida. Exigiria reconhecer que o NIH, o NIAID, o CDC, a FDA — todas essas agências que supostamente nos protegem — falharam catastroficamente ou contribuíram ativamente para a pandemia.

​Exigiria admitir que a Comunidade de Inteligência estava envolvida em pesquisa de armas biológicas disfarçada de "preparação para pandemia". Exigiria reconhecer que cientistas "respeitados" em universidades "prestigiosas" estavam criando patógenos pandêmicos com dinheiro dos contribuintes.

​E ninguém na classe governante quer fazer essas admissões.

Compartilhar

​Foi Acidente ou Operação?

​Há duas possibilidades, ambas aterradoras:

​Possibilidade 1 — Incompetência Criminosa: Cientistas financiados por Fauci brincaram de Deus com vírus perigosos em laboratório inadequado, vazamento acidental ocorreu, e então houve encobrimento massivo para evitar responsabilização.

​Possibilidade 2 — Operação Deliberada: A Comunidade de Inteligência, enfrentando impulso populista global representado por Trump e movimentos similares, tinha "opção pandemia" em manual de controle. Através de colaboração com Baric e Wuhan, desenvolveram patógeno que forneceu pretexto para controles sem precedentes: lockdowns em 194 países, censura massiva, passaportes de vacina, suspensão de liberdades civis.

​A primeira possibilidade é suficientemente horrível. A segunda é apocalíptica.

​Mas aqui está o que sabemos com certeza: seja acidente ou operação, a resposta foi orquestrada. A supressão de debate sobre origens foi sistemática. O financiamento de Fauci foi deliberado. As reuniões CIA-Baric foram intencionais. Os subornos a cientistas foram calculados. As mentiras ao Congresso foram conscientes.

​Isto não foi série de erros honestos. Foi arquitetura de engano.

​A Impunidade Como Mensagem

​Quando moratória federal é contornada por burocratas, quando mentiras ao Congresso não resultam em processos, quando patógenos pandêmicos são criados com dinheiro público sem debate democrático, quando a CIA coordena com cientistas sobre "possível adaptação humana" de coronavírus, quando seis milhões morrem e ninguém é responsabilizado — não estamos diante de falhas sistêmicas, mas de características sistêmicas.

​A impunidade de Fauci não é anomalia — é política. É mensagem clara: o Estado Profundo pode fazer o que quiser. Pode financiar pesquisa de armas biológicas. Pode mentir ao Congresso. Pode censurar dissidência. Pode suspender liberdades civis indefinidamente. E ninguém será responsabilizado.

​Porque no fundo, todos sabem a verdade que ninguém quer dizer em voz alta: se começarmos a responsabilizar Fauci, teremos que responsabilizar Baric. Se responsabilizarmos Baric, teremos que investigar a CIA. Se investigarmos a CIA, teremos que examinar toda arquitetura de segurança nacional.

​E essa verdade é tão perturbadora, tão desestabilizadora, tão fundamentalmente incompatível com a ficção de que vivemos em democracia governada por lei, que a classe dominante preferirá qualquer mentira, qualquer encobrimento, qualquer distração — do que permitir investigação adequada.

​Por isso Fauci dorme tranquilo. Por isso Baric continua pesquisando. Por isso a CIA permanece nas sombras. Por isso ninguém foi punido.

​E por isso, a menos que haja accountability real — investigações criminais, audiências sob juramento, documentos desclassificados, processos judiciais — isto acontecerá novamente.

​Porque impunidade não apenas permite crime — garante sua repetição.

Deixe um comentário