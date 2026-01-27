Candeloro’s Substack

Kiko Mazziotti
2d

Diante dos últimos acontecimentos, não há dúvida de que Ricardo Lewandowisk e o nazista Alexandre de Moraes comem na mão de Daniel Vorcaro, do Banco Master.

1 resposta
Kiko Mazziotti
2d

A situação se assemelha à da nossa elite política ou alguém tem dúvida de que Lula comia e ainda come na mão de Emilio Odebrecht ou de Joesley Batista? Quem viu o seriado House of Cards conhece bem esse roteiro.

1 resposta
