Nos anos 1930, trancado numa cela de Mussolini, Antonio Gramsci resolveu o problema que Marx não conseguiu resolver. A revolução não veio. O capitalismo sobreviveu à Primeira Guerra, sobreviveu à crise de 1929, e as massas continuavam defendendo as mesmas instituições que supostamente as oprimiam. Gramsci entendeu o que havia falhado no socialismo: o foco no econômico estava errado desde o início. O que sustentava o capitalismo não era o capital. Era a cultura. A revolução, portanto, não viria porque o foco estava errado.
A família ensina que pessoas diferentes têm papéis diferentes. Que hierarquia não é opressão, é ordem natural. Que você defende primeiro os seus, o seu sangue, antes de qualquer abstração coletivista. Isso é inaceitável para quem quer igualdade absoluta de resultados.
A religião é ainda pior para o projeto revolucionário: ela diz ao oprimido que ele tem alma, que tem agência individual, que existe algo maior do que a luta de classes. Gramsci foi direto: o materialismo dialético e a fé religiosa são completamente incompatíveis.
A compreensão foi acachapante: enquanto a família e a religião organizarem a visão de mundo das pessoas, nenhuma engenharia social conseguirá se impor. É preciso destruí-las primeiro.
Olavo de Carvalho foi quem trouxe essa leitura para o Brasil com uma clareza que ninguém antes dele teve. Enquanto a direita brasileira ainda discutia alíquota de imposto, Olavo mostrou que a guerra real era outra: a ocupação sistemática dos espaços de formação da consciência, da escola à universidade, da mídia à desconstrução da família e da fé como pilares de sentido.
Olhe para o Brasil de hoje. O STF reinterpretando o conceito de família. O MEC aparelhado. A teologia da libertação como cavalo de Troia dentro da própria Igreja. ONGs financiadas com dinheiro público para "desconstruir" estruturas familiares tradicionais. Isso não é coincidência. É método. É Gramsci aplicado com CNPJ.
Flávio Gordon documentou esse processo com rigor acadêmico: a marcha gramsciana no Brasil não foi uma teoria conspiratória, foi um projeto confesso, executado com paciência de décadas, exatamente como o próprio Gramsci prescreveu.
Quem ainda acha que política é só economia não entendeu nada. A batalha é pela alma.