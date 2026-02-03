O escândalo Balenciaga não foi um acidente. Crianças segurando ursos de pelúcia em trajes de bondage, documentos da Suprema Corte sobre pornografia infantil estrategicamente posicionados em cena - isso não passa por dezenas de profissionais de uma marca de luxo "por engano". Foi uma mensagem. E para decodificá-la, é preciso entender quem controla a Balenciaga e o que mais eles controlam.

A Balenciaga pertence à Kering. A Kering pertence a François Pinault através da Artemis Groupe. E a Artemis Groupe, desde 1998, é dona da Christie's - a casa de leilões que opera no mercado mais opaco do sistema financeiro global: a arte contemporânea. Um mercado sem regulação, sem obrigação de identificar compradores ou vendedores, onde centenas de milhões de dólares trocam de mãos através de shell companies sem que nenhum regulador faça uma única pergunta.

Os Panama Papers documentaram o esquema: vendas de coleções inteiras através de empresas de fachada em paraísos fiscais, com a Christie's montando as estruturas que blindavam a identidade de todos os envolvidos. Quem criava essas shells? A Mossack Fonseca - o mesmo escritório panamenho que lavou dinheiro do cartel de Sinaloa, do escândalo FIFA, e de Adnan Khashoggi durante o Iran-Contra.

Jeffrey Epstein operava exatamente nesse circuito. Promotores das Ilha5s Virgens intimaram a Christie's por transações que somavam centenas de milhões de dólares via LLCs anônimas ligadas a Epstein. Mas o mercado de arte não era apenas lavanderia - era também viveiro de recrutamento. Epstein bancava escolas de arte, residências artísticas, viagens. O mesmo padrão se repetia na moda: através de Les Wexner, ele se apresentava como recrutador da Victoria's Secret. Jean-Luc Brunel, seu parceiro no mundo da modelagem, também "se enforcou" na prisão antes de depor.

Tony Podesta, cujo lobby recebeu mais de um milhão de dólares para defender Christie's e Sotheby's contra legislação que exigiria transparência ao IRS, mantinha em sua casa uma coleção de arte que retratava crianças em contextos que qualquer pessoa normal acharia perturbadores. Essa arte decorava os jantares onde ele recebia a elite política de Washington. A decisão da Suprema Corte que apareceu no anúncio da Balenciaga - Ashcroft vs. Free Speech Coalition - tratava exatamente dos limites legais para representação sexual de menores. Coincidência?

O que conecta tudo isso não é teoria - é a Mossack Fonseca. O fundador, Jurgen Mossack, era filho de Erhard Mossack, veterano da Waffen-SS que foi recrutado pela inteligência britânica após a guerra e repassado aos americanos. Erhard se mudou para o Panamá em 1948 e, segundo múltiplas fontes, tornou-se ativo da CIA em operações contra Cuba. Seu filho montou mais de 200.000 empresas de fachada. Os arquivos de Erhard permanecem classificados pelo governo alemão por "razões de segurança nacional".

Durante os anos 80, a Mossack Fonseca foi a engrenagem que fez o Iran-Contra funcionar: shells que compravam aviões, lavavam o dinheiro de volta para o Panamá, e depois financiavam o tráfico de cocaína dos Contras para os Estados Unidos. Les Wexner - o mesmo que deu procuração total de seus bens a Epstein - tinha investimentos pesados na Southern Air Transport, empresa da CIA que operava esses voos. Quando Wexner entrou, os voos passaram a pousar em Ohio, onde ele vivia, exatamente quando Epstein "assumiu o controle de suas finanças".

Whitney Webb documenta em dois volumes como o blackmail sexual funciona como mecanismo de controle nas altas esferas do poder. Não é excesso - é método. O tráfico sexual fornece tanto incentivos quanto material de chantagem para garantir a cooperação em esquemas de lavagem de bilhões. Arte, moda, finanças offshore - são faces do mesmo sistema.

A Balenciaga não cometeu um deslize de marketing. Ela fez o que as elites sempre fazem: sinalizou impunidade. O documento da Suprema Corte na foto não estava ali por acaso - era uma declaração de que eles conhecem as leis, sabem exatamente onde estão os limites, e operam sistematicamente nessa zona cinzenta.

O que protege esse sistema? A mesma coisa que sempre protegeu: a CIA transformou países inteiros em infraestrutura para suas operações negras. O Panamá de Noriega foi um deles. E a firma que fez tudo funcionar continua operando variantes do mesmo modelo, com os mesmos clientes, gerando os mesmos "suicídios" convenientes sempre que alguém ameaça falar.

Não é paranoia quando os documentos existem. Panama Papers. Intimações judiciais. Arquivos classificados que governos se recusam a abrir.

A pergunta não é se existe uma estrutura. A pergunta é quantas pessoas precisam se enforcar antes que alguém investigue quem está segurando a corda.

Compartilhar