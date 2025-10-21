A crise do fentanil não é uma tragédia sanitária, é uma tática de guerra. Um genocídio químico de luvas brancas e logística portuária. A China descobriu que é mais eficiente enfraquecer o inimigo pela dependência do que pela pólvora — e o resultado é visível nos necrotérios americanos.

Pequim nega qualquer culpa com a serenidade dos culpados profissionais. O mesmo regime que rastreia 1,4 bilhão de cidadãos por meio de um sistema de crédito social movido a inteligência artificial, e que pune até o tom de ironia no WeChat, jura não conseguir controlar o tráfico de precursores químicos que sai dos seus próprios portos. A mentira é tão grotesca que só encontra eco em chancelerias que fingem não ouvir.

Em 2019, quando os Estados Unidos apertaram o cerco, a China suspendeu o envio direto de fentanil. Resultado: o comércio de precursores para o México explodiu. Mudou-se o endereço do veneno, não o autor. Agora, com os nitazenos — cinco vezes mais potentes — a cadeia química da morte é exportada com o selo da impunidade estatal.

A tese da “incompetência” chinesa é o álibi mais rentável da diplomacia contemporânea. O que existe é cálculo: Pequim sabe que o colapso químico americano corrói coesão social, produtividade e moral nacional. É o “ópio reverso”: dois séculos depois, a China reescreve as Guerras do Ópio, mas desta vez como traficante, não como vítima.

O fentanil é o instrumento perfeito para o ressentimento histórico. É a vingança pós-industrial disfarçada de problema de saúde pública. O Partido Comunista não precisa invadir território; basta encharcar o inimigo com dependência e lucro. E o lucro, claro, é bilionário: as mesmas redes de lavagem que movimentam o comércio ilegal alimentam carteis mexicanos e financiam a diplomacia paralela de Pequim.

Enquanto isso, Washington continua convencida de que pode apelar à consciência moral do Partido — um erro infantil. A China não entende a linguagem dos princípios, apenas a da coerção. O autoritarismo só respeita limites quando eles custam caro.

A América precisa abandonar a ilusão do diálogo moral e lembrar a lição mais antiga da realpolitik: o mal que se tolera por diplomacia, expande-se por covardia.

O novo ópio do mundo tem código alfandegário e endereço fixo. E sua embalagem, como tudo no século XXI, vem com selo: Made in China.

