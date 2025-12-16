Candeloro’s Substack

Candeloro’s Substack

Discussão sobre este post

Avatar de User
Avatar de Jorge Isper
Jorge Isper
1d

Grande artigo! Mas é claro que a mídia dependente da mamadeira da Secom seguirá ignorando a realidade.

Ver comentário completo
Responder
Compartilhar

Nenhuma publicação

Pronto para mais?

© 2025 Marcos Paulo Candeloro · PrivacidadeTermosAviso de coleta
Comece seu SubstackObtenha o App
Substack é o lar da grande cultura