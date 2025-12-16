Quando um general chavista canta a ópera da fraude em uma prisão federal, o silêncio da imprensa torna-se ensurdecedor. Da Venezuela a Belgrado, passando perigosamente por Brasília, a indústria da manipulação eleitoral tem nome, endereço e, infelizmente, clientes.

Quando Hugo "El Pollo" Carvajal, o ex-chefe da inteligência militar venezuelana, resolveu abrir o bico em uma cela norte-americana, o mundo não descobriu a pólvora, mas confirmou a existência do paiol. O que muitos já suspeitavam — que existe uma indústria transnacional de fraude eleitoral — ganhou nome, sobrenome e, para nosso horror, um histórico de CNPJ operando no Brasil.

A Smartmatic não é uma empresa de tecnologia. É um braço armado digital, nascido para perpetuar regimes, não para contar votos. E que, pasmem os ingênuos de plantão, prestou serviços ao Brasil em 2012, 2014 e 2016.

A carta de Carvajal a Donald Trump não é o lamento de um arrependido, mas o manual técnico de um operador. "A Smartmatic nasceu como uma ferramenta eleitoral do regime venezuelano", escreveu o general, com a frieza de quem ajudou a construir a guilhotina. "O sistema pode ser alterado; isto é um fato."

O Rastro Brasileiro: A "Manutenção" da Nossa Ingenuidade

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) brasileiro adora repetir o mantra: "a Smartmatic nunca forneceu urnas eletrônicas ao Brasil". Tecnicamente, é uma verdade. Politicamente, é uma cortina de fumaça.

Entre 2012 e 2016, a empresa não vendeu o hardware, mas operou o cérebro da logística. Através do consórcio ESF, abocanhou mais de R$ 120 milhões para "treinamento", "manutenção de baterias" e — segurem-se nas cadeiras — testes e exercitação das urnas eletrônicas.

Sim, você leu certo. A empresa criada por Hugo Chávez para fraudar eleições na Venezuela estava "testando" as urnas brasileiras. E o fez com irregularidades gritantes: declarou zero funcionários em licitações e operou sem autorização legal no país. Em um país sério, isso daria cadeia. No Brasil, virou nota de rodapé esquecida.

A Conexão Belgrado: O Data Center que Não Deveria Existir

Enquanto a Smartmatic operava aqui, sua prima corporativa, a Dominion Voting Systems, construía a Estrela da Morte digital em Belgrado, na Sérvia.

Por que a Sérvia? Porque é um país sem tratado de extradição com os EUA (até recentemente) e alinhado ao eixo sino-russo. Lá, a Dominion contratou a Roaming Networks, parceira estratégica da Huawei — a mesma empresa que é anátema para a segurança nacional americana.

Durante a eleição de 2020 nos EUA, peritos detectaram acesso remoto aos sistemas eleitorais a partir de Belgrado. As chaves de criptografia — os códigos nucleares da democracia — estavam armazenadas em texto simples (plain text), como se fossem a senha do Wi-Fi da padaria. É a digitalização da incompetência ou a arquitetura deliberada da fraude? Você decide.

O Indiciamento: A Queda da Máscara

Em outubro de 2025, o Departamento de Justiça dos EUA finalmente acordou do coma induzido. A Smartmatic foi formalmente indiciada por lavagem de dinheiro e suborno internacional.

A empresa pagou propinas milionárias nas Filipinas, superfaturando urnas e lavando dinheiro para comprar imóveis de luxo. E a cereja do bolo tóxico: o indiciamento revela que Roger Piñate, cofundador da empresa, subornou a chefe eleitoral venezuelana com uma mansão em 2017 — exatamente no ano em que a empresa fingiu "romper" com Maduro para limpar sua imagem internacional.

Entendem o teatro? A Smartmatic denuncia a fraude publicamente para parecer ética no Ocidente, enquanto continua pagando propina nos bastidores para manter o contrato. É maquiavélico, no pior sentido do termo.

Dominion: O "Rebranding" do Narcoterrorismo Corporativo

Em setembro de 2024, a Dominion foi vendida às pressas e rebatizada como Liberty Vote. O novo dono prometeu "100% de controle americano" e o fim da marca Dominion.

Não se enganem. É a estratégia clássica do cartel: quando a marca fica "queimada", você pinta a fachada, troca o nome na porta, mas mantém a mesma máquina de moer carne operando nos fundos. O código é o mesmo. O sistema é o mesmo. Apenas o CNPJ mudou para enganar o eleitor conservador.

O Brasil na Encruzilhada da Mentira

Voltemos ao nosso quintal. A Smartmatic "saiu" do Brasil, mas as perguntas permanecem flutuando no esgoto da nossa história recente:

* Que tipo de acesso essa empresa teve aos nossos sistemas críticos por três eleições seguidas?

* Por que contratamos uma empresa venezuelana indiciada por corrupção global?

A resposta padrão do establishment é o carimbo de "teoria da conspiração". Mas quando um general chavista confessa, a justiça americana indicia e peritos forenses comprovam acesso remoto, a "teoria" vira evidência criminal.

A Democracia Morre no Escuro (e Digitalmente)

Se o sistema pode ser alterado — e Carvajal jura que pode —, e se empresas como a Dominion mantêm backdoors em países hostis, então por que continuamos fingindo que eleições eletrônicas inauditáveis são o auge da civilização?

A resposta é brutal: porque quem controla a contagem controla o poder.

A democracia não morre apenas com tanques na rua. Ela morre quando o processo eleitoral vira uma caixa-preta operada por empresas com ficha corrida na Interpol. O general Carvajal avisou: o regime venezuelano usa o processo democrático como arma de guerra.

Eles apontaram essa arma para os Estados Unidos. E, por anos, a mantiveram apontada para o Brasil. A questão não é mais "se" fomos alvo. A questão é: alguém terá a coragem de investigar o tamanho do buraco da bala?

