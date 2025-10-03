No dia 2 de setembro, morreu aos 92 anos um dos homens verdadeiramente grandes de nosso tempo. Mas talvez seja impreciso dizer que Viktor Frankl pertenceu ao século XX. Ele sobreviveu a ele, mas, sobretudo, o transcendeu. Num século que se orgulhava de ser “moderno” e “científico” enquanto erguia campos de extermínio, Frankl devolveu à humanidade aquilo que ela havia perdido: o sentido da existência.

Nascido em Viena, neurologista e psiquiatra, Frankl não encontrou sua mensagem em tratados acadêmicos, mas no inferno de Theresienstadt e Auschwitz. Muitos saíram de lá apenas com o ódio. Ele saiu com uma descoberta: só quem encontra um porquê suporta qualquer como. Foi no campo de concentração que viu a diferença entre os que sucumbiam ao absurdo e os que resistiam porque tinham uma missão — um dever religioso, um compromisso político, um amor a alguém fora das grades. Ali se revelou a verdade que ele condensaria em Man’s Search for Meaning: “A salvação do homem está no amor e através do amor.”

Frankl chamou de doenças “noogênicas” aquelas que não nascem do corpo nem da mente, mas da alma vazia, corroída pelo absurdo. Para curá-las, fundou a logoterapia: não inventar um sentido qualquer, mas reencontrar aquele que já nos interpela. A vida tem um dever inscrito em cada existência; não cabe fabricá-lo, mas descobri-lo. “O homem pode suportar tudo — exceto a falta de sentido.”

Essa visão desafiou tanto os guardas de Auschwitz quanto os intelectuais niilistas das universidades. Para Frankl, o século XX foi cúmplice de sua própria barbárie: os mesmos filósofos e cientistas que reduziram a vida humana a acidente químico criaram a lógica que justificaria Treblinka. “As câmaras de gás”, disse ele, “foram concebidas primeiro nas salas de aula de alguns pensadores premiados.”

A grandeza de Frankl não esteve apenas na inteligência, no amor ao próximo ou na coragem — dimensões humanas pelas quais pode ser medido. Foi maior porque permaneceu fiel ao Sentido, essa realidade ontológica que não se inventa nem se decreta, mas que exige submissão, humildade e responsabilidade. Num século que idolatrava o relativismo e a ideologia, ele ousou lembrar que o homem não é senhor de sua verdade, mas servo dela.

Frankl apostou nos dois párias da filosofia moderna — a consciência e o sentido — contra Freud, Marx, Heidegger, estruturalistas e desconstrucionistas. Contra todos, venceu. Sua vitória não está apenas nas clínicas que praticam a logoterapia em dezenas de países, mas no testemunho que sobrevive ao niilismo progressista: a vida tem um porquê, e sem ele o homem não é nada.

No fim, Frankl foi maior que o seu século porque não aceitou ser “homem de seu tempo”. Preferiu ser homem do eterno, ecoando a velha voz do Deus de Israel (não o Estado, mas a tradução correta, “povo de Deus): “Se me aceitares, Israel, Eu sou o teu Deus.”

