Por que a esquerda contemporânea não ameaça o establishment que jurava combater? Porque ela é o establishment.

Existe um segredo sujo na história intelectual do Ocidente que tanto a esquerda quanto a direita preferem ignorar: a esquerda identitária moderna, aquela obcecada por pronomes, microagressões e "justiça social" corporativa, não nasceu de Marx, Lênin ou Trotsky. Ela nasceu de um programa deliberado da CIA para neutralizar o socialismo real e substituí-lo por um simulacro inofensivo.

Entre 1950 e 1967, a Agência Central de Inteligência americana operou o Congresso pela Liberdade Cultural (CCF), uma das mais sofisticadas operações de guerra cultural da história. O objetivo era simples e brilhante: capturar a energia revolucionária da esquerda ocidental e redirecioná-la para dentro, transformando potenciais agentes de mudança estrutural em profissionais da introspecção individual. Enquanto a direita delira sobre "marxismo cultural" imaginário, a verdadeira conspiração aconteceu debaixo do seu nariz — e veio de Langley, Virginia, não de Moscou.

O CCF financiou revistas literárias, festivais de arte, programas acadêmicos e movimentos intelectuais por todo o mundo ocidental. Promoveu compositores de vanguarda como Arnold Schoenberg e pintores expressionistas abstratos como Jackson Pollock. Não porque a CIA tivesse desenvolvido gosto refinado pela arte moderna, mas porque essa arte representava "liberdade individual" contra o realismo socialista soviético. A mensagem subliminar era clara: revolucione sua consciência, não a sociedade. Pinte em abstrações, não em barricadas.

A astúcia da operação estava em sua sofisticação. A CIA não financiou conservadores batendo panela contra o comunismo. Financiou esquerdistas anticomunistas, socialistas desencantados, trotskistas arrependidos, intelectuais progressistas que falavam a linguagem da revolução enquanto esvaziavam seu conteúdo material. Eles entendiam perfeitamente a diferença entre uma esquerda que ameaça a propriedade privada e uma que questiona a "hegemonia cultural". Uma precisava ser destruída. A outra podia ser cultivada.

Em 1967, o New York Times e a revista Ramparts expuseram o financiamento da CIA ao CCF. Escândalo monumental. Cabeças rolaram. O programa foi oficialmente encerrado. E então algo extraordinário aconteceu: o programa continuou, apenas mudou de endereço

.

O dinheiro que antes vinha diretamente de Langley passou a fluir através de fundações privadas "filantrópicas" como a Ford Foundation. A estratégia evoluiu. Em vez de financiar movimentos culturais externos à academia, essas fundações começaram a pressionar universidades a institucionalizarem as ideias radicais. Não mais revolução nas ruas — revolução nos departamentos de humanidades. Não mais tomada do poder estatal — tomada do poder simbólico. Não mais luta de classes — política de identidades.

O resultado foi a academização do radicalismo. Ideias que deveriam ameaçar o sistema foram domesticadas em disciplinas universitárias, burocratizadas em departamentos de estudos étnicos e de gênero, profissionalizadas em carreiras de "ativismo" institucional. A energia revolucionária de 1968 não foi reprimida — foi absorvida, processada e devolvida como teoria crítica inofensiva e ONGs financiadas por bilionários.

George Soros não inventou nada. Ele simplesmente leu o manual deixado pela CIA e pela Ford Foundation e o aplicou em escala global através da Open Society Foundation. A estratégia é dupla e reveladora:

No Ocidente, a OSF canaliza energia radical para dentro das instituições existentes, criando o que poderíamos chamar de "inércia reformista". Financia movimentos como Occupy Wall Street e Black Lives Matter não para destruí-los, mas para garantir que suas demandas permaneçam dentro dos limites aceitáveis do capitalismo progressista. Não questione Goldman Sachs — questione se Goldman Sachs tem negros suficientes na diretoria.

Fora do Ocidente, especialmente no antigo bloco soviético e países em desenvolvimento, a mesma OSF financia a construção de instituições paralelas que eventualmente substituirão e capturarão as instituições estatais. ONGs que "promovem democracia" enquanto facilitam a entrada de capital financeiro global. É o velho manual da CIA em nova embalagem.

A ideologia woke tornou-se, nos anos 1990 e 2000, a escolha do "centro extremo" precisamente por sua natureza despolitizante. Ela mobiliza indignação moral sem ameaçar estruturas de poder econômico. Quantas guerras foram vendidas ao público progressista em nome dos "direitos humanos"?

O resultado final dessa operação de décadas é uma esquerda ocidental que não apenas falhou em sua missão, mas tornou-se ativamente reacionária em questões fundamentais. Movimentos ambientais financiados por bilionários pressionam por políticas de "carbono zero" que efetivamente impedem a industrialização de nações periféricas — neocolonialismo verde. Movimentos de "justiça social" corporativos garantem que Amazon e BlackRock tenham os selos corretos de "diversidade e inclusão" enquanto consolidam monopólios globais.

A esquerda que deveria ser internacionalista tornou-se veículo para o chauvinismo ocidental. A esquerda que deveria questionar o capital monopolista tornou-se sua porta-voz mais eficiente. A esquerda que deveria lutar por redistribuição material luta por reconhecimento simbólico. E tudo isso não aconteceu por acidente ou traição — foi o resultado previsível de um programa deliberado de captura intelectual.

A crise contemporânea da esquerda ocidental não pode ser entendida sem essa história. Trata-se de entender como críticas legítimas foram processadas, burocratizadas e instrumentalizadas para servir exatamente aos interesses que deveriam contestar.

Gramsci escreveu sobre a importância da "guerra de posição" — a longa marcha através das instituições. O que ele não previu foi que essa marcha seria financiada pelos próprios guardiões das instituições, transformando revolucionários em administradores do sistema. Tocqueville alertou sobre o despotismo suave que governa através da sedução, não da repressão. A CIA leu Tocqueville.

A questão para a esquerda não é mais "como tomar o poder" mas "como reconquistar a própria autonomia". Enquanto suas pautas forem definidas por fundações bilionárias, suas táticas aprovadas por departamentos de compliance corporativo, e suas vitórias medidas em representação simbólica em vez de redistribuição material, ela permanecerá exatamente aquilo que a CIA sempre quis que fosse: um espetáculo de oposição que legitima o sistema ao fingir contestá-lo.

A esquerda que a CIA inventou está morrendo, não porque a direita a derrotou, mas porque ela cumpriu sua função: neutralizar o socialismo real substituindo-o por um simulacro inofensivo. A próxima crise econômica — e ela virá — forçará escolhas que nenhuma quantidade de teoria pós-estruturalista ou política de identidades poderá adiar.

A CIA venceu a Guerra Fria não destruindo a esquerda, mas a transformando em sua própria imagem. Ao tentar conter o comunismo soviético através da manipulação cultural, as agências de inteligência americanas criaram algo potencialmente mais corrosivo para a civilização ocidental: um movimento que corrói as bases morais e institucionais da própria sociedade, enquanto simultaneamente esteriliza qualquer oposição ao establishment econômico.

Esta é a sina do homem ao longo da história: tentar remediar um único problema e, no processo, criar múltiplos novos. Os arquitetos do Congresso pela Liberdade Cultural acreditavam estar salvando o Ocidente do totalitarismo. Não imaginavam que estavam plantando as sementes de uma degeneração cultural que tornaria suas próprias instituições irreconhecíveis. Combateram o materialismo soviético com individualismo radical e colheram o niilismo pós-moderno. Neutralizaram a luta de classes com política de identidades e produziram uma fragmentação social sem precedentes.

Burke já advertia que reformas precipitadas geram consequências imprevisíveis. A intervenção da CIA na ecologia intelectual da esquerda demonstra que isso vale também para contra-revoluções: ao manipular artificialmente o ambiente ideológico, alteramos todo o ecossistema de ideias de formas que não podemos controlar. O preço da vitória sobre o comunismo foi a criação de uma cultura ocidental incapaz de se defender, de se reproduzir ou mesmo de se definir — uma civilização que aprendeu tão bem a questionar seus próprios fundamentos que esqueceu como afirmar qualquer coisa.

A história não tem ironia maior do que esta: a operação projetada para preservar a liberdade ocidental gerou uma cultura que não consegue mais articular por que a liberdade importa.