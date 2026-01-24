Algo morreu em Davos — e o cadáver começou a cheirar mal.

Por décadas, o Ocidente viveu dentro de uma fábula confortável: o poder teria sido domesticado. Instituições fariam cumprir as “regras”. Alianças sobreviveriam a eleições, humores e personalidades.

Em Davos 2026, essa fábula não foi debatida. Foi enterrada.

Tucídides escreveu a frase que nunca para de funcionar: os fortes fazem o que podem; os fracos sofrem o que devem. A tal “ordem baseada em regras” foi a tentativa do pós-guerra de suspender essa lei com papel timbrado, comitês e linguagem moral.

Funcionou enquanto o fiador agia como fiador.

O choque de Davos foi ver um líder ocidental dizer em voz alta o que já circulava em sussurros: as grandes potências estão abandonando as regras — e isso inclui os Estados Unidos.

Traduza isso sem eufemismo de conferência.

Se Washington vira transacional e imprevisível, as potências médias descobrem a verdade mais amarga: elas nunca foram protegidas por instituições. Foram protegidas por um império que tinha interesse em manter o sistema de pé.

Tire o império do papel de fiador e o “multilateralismo” vira um conjunto de microfones com ninguém para fazer cumprir o combinado.

E o que acontece com quem não é gigante?

É espremido.

O remédio “limpo” é óbvio: juntar potências médias, somar alavancagem, negociar em bloco. Só que o mundo real odeia soluções de powerpoint. A Europa pós-Brexit não é um cérebro estratégico. É um arquipélago de reflexos nacionais. Quando a pressão sobe, o continente para de falar em “Europa” e volta a falar em capitais.

E capitais negociando sozinhas viram presa fácil.

Aí Trump entrou em cena e mostrou o novo sistema operacional ao vivo.

Em poucos dias, a retórica sobre Groenlândia foi do tom coercitivo para um “framework” vago de acordo futuro. O público perguntou: qual é o plano? qual é o acordo? qual é o destino?

Pergunta errada.

Na nova era, o ponto não é clareza. É desequilíbrio.

Imprevisibilidade não é falha. É ferramenta. Mantém aliados nervosos, adversários adivinhando, negociações sempre “abertas”, todo mundo gastando energia interpretando sinais em vez de construir contra-estratégia. Você não precisa de um plano perfeito quando o ambiente inteiro vira sua arma.

E enquanto o Ocidente interpreta, aparecem vácuos.

Vácuos nunca ficam vazios.

Xi Jinping nem precisou aparecer para a China dominar Davos. A China foi a gravidade da semana porque, quando a garantia americana vira variável, todo mundo começa a procurar outras portas — nem que seja só para ter opção.

E aqui mora a ironia amarga.

Por décadas, as elites ocidentais venderam “regras, instituições e multilateralismo” como antídoto ao poder cru de Pequim. Agora, com o Ocidente fragmentando, essas mesmas elites fazem hedge, diversificam e flertam com alternativas porque sobrevivência vem antes do sermão.

Mas a China não é salvadora de ninguém. A China desacelera. E desaceleração não produz automaticamente mansidão. Muitas vezes produz o contrário: potência sob pressão interna tende a buscar compensação externa. Quando o motor perde fôlego, cresce a tentação de substituir confiança por assertividade.

Davos 2026 não foi fórum econômico. Foi autópsia.

A “ordem baseada em regras” não era só tratados. Era um sistema de crença: a fé compartilhada de que o mais forte manteria o edifício intacto porque estabilidade rendia mais do que extorsão.

Quando essa fé racha, o papel vira teatro.

E é aqui que Olavo de Carvalho entra com precisão desconfortável. O filósofo ajuda a entender por que Davos soou surreal. Não por falta de informação, mas por falta de categorias para nomear o que está acontecendo.

Ele martelava que elites modernas sustentam poder fabricando uma realidade substituta: não necessariamente uma mentira grosseira, mas um mundo paralelo onde palavras prestigiosas continuam prestigiosas mesmo quando os fatos já não obedecem. “Ordem baseada em regras” é uma dessas palavras-talismã. Parece lei. Parece civilização. Parece moral.

Só que ela só funciona quando o poder aceita ser contido.

Quando essa aceitação desaparece, a expressão vira liturgia. Você pode cantá-la num resort suíço enquanto o mundo retorna, silenciosamente, a Tucídides.

E o Brasil?

O brasileiro médio olha Davos como um teatro de bilionários na neve. Erro fatal. Porque o Brasil é potência média. E potência média, na era do “might is right”, vira moeda.

Nós não temos peso militar para impor vontade. Não temos alianças sólidas que nos blindem. Dependemos de comércio, de fluxo financeiro, de tecnologia, de mercados para commodities — e, portanto, de regras mínimas. Se as regras viram teatro, a soberania vira barganha.

O romantismo do “não-alinhamento” pressupõe uma ordem que protege o neutro. Mas neutralidade só é respeitada quando existe mecanismo de enforcement por trás. Sem isso, “terceira via” vira pedido educado feito entre gigantes, com risco de virar cardápio.

A pergunta brasileira não é ideológica. É estratégica.

Você quer ser protagonista? Então precisa de alavancas reais. Cadeia de valor, tecnologia, defesa, energia, infraestrutura, moeda, acordos que tenham custos de ruptura para o outro lado. Sem isso, o país vira corredor logístico de interesses alheios, fornecedor de matéria-prima e campo de disputa.

Davos 2026 foi o momento em que a elite global deixou escapar a verdade: o mundo voltou ao velho jogo.

A diferença é que agora ele vem com linguagem polida, câmeras HD e aplauso de auditório.

A única dúvida é se estamos assistindo à autópsia — ou aplaudindo o script.