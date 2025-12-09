Existem narrativas que desafiam a ficção, não pela fantasia, mas pela crueza de uma realidade que pulveriza os limites da imaginação. A saga da JBS não é apenas a história da ascensão de um império da carne; é a crônica da construção sistemática de um cartel global, forjado com dinheiro público desviado, suborno em escala industrial e a cumplicidade direta dos mais altos escalões do poder, cruzando fronteiras e ideologias.

Para quem observa a patologia política brasileira de fora, é imperativo entender um mecanismo fundamental: no Brasil sob os governos do PT, sob a égide de Lula e Dilma, o BNDES foi transmutado. De motor do desenvolvimento, foi convertido em um sofisticado aparato de engenharia financeira desenhado para criar monopólios privados em troca de propina sistemática. A JBS não é um caso isolado neste contexto, mas o exemplo mais bem-sucedido e escandaloso dessa simbiose criminal.

A Metamorfose: Do Açougue de Bairro ao Leviatã Global, Movido a Esteroides Estatais

José Batista Sobrinho fundou um modesto açougue em Anápolis em 1953. Seus filhos, Joesley e Wesley, herdaram o negócio nos anos 2000. O que se seguiu não foi fruto de gênio empresarial; foi captura do Estado, pura e simples, convertida em dominação de mercado.

A partir de 2005, o BNDES concedeu uma série de empréstimos que serviram de ignição para o que Joesley Batista mais tarde descreveria como o "pagamento sistemático e crescente de propina ao PT". Em delação premiada, os irmãos confirmaram o esquema: um retorno de 4% sobre cada contrato do BNDES — pago com exatidão religiosa.

O banco estatal injetou bilhões na empresa, comprando debêntures e ações. O padrão era irrefutável: a cada nova injeção de capital público, uma conta offshore engordava. Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, foi apontado como o operador das contas destinadas a "Lula" e "Dilma", que somaram cerca de 150 milhões de dólares. Com esse arsenal financeiro, a JBS comprou a Swift e a Pilgrim’s Pride, tornando-se a maior processadora de carnes do mundo. Não foi competência; foi dinheiro público desviado convertido em market share global.

O Dia em que o Brasil Tremeu (e depois esqueceu)

O dia 17 de maio de 2017 — o infame "Joesley Day" — expôs a podridão. Gravações secretas com o então presidente Michel Temer, confissões de suborno a mais de 1.800 políticos e malas de dinheiro. Os irmãos foram presos, soltos, presos novamente.

Mas aqui reside a lição brasileira sobre impunidade: quando a corrupção atinge uma escala suficiente para permear todos os níveis de poder, ela transcende a criminalidade e torna-se um sistema operacional. Em 2024, o STF suspendeu a multa bilionária da empresa e os irmãos retornaram triunfalmente ao conselho

da JBS. Hoje, viajam na comitiva presidencial para a China como se nada tivesse acontecido.

A Frente Americana: O Império Contra-Ataca

Nos EUA, a JBS achou que poderia operar com a mesma impunidade do cerrado brasileiro. Enganou-se. A escala da audácia finalmente acionou os alarmes de Washington.

. A Fraude do "Greenwashing": A Procuradora-Geral de Nova York, Letitia James, processou a JBS por fraude ambiental, alegando que sua promessa de "Net Zero" é uma mentira de marketing que ignora o desmatamento massivo na Amazônia.

.Trabalho Infantil: O Departamento de Trabalho multou a empresa após encontrar crianças de 13 anos limpando serras de ossos com produtos químicos cáusticos em turnos da madrugada.

.Bloqueio Bipartidário: Senadores democratas e republicanos (Booker, Hawley, Rubio) uniram-se para bloquear o IPO da JBS na Bolsa de Nova York, citando riscos de segurança nacional e corrupção.

.Cartelização: O Departamento de Justiça (DOJ) e a FTC abriram processos antitruste acusando a JBS e outros frigoríficos de fixação de preços, prejudicando rancheiros americanos e inflando custos ao consumidor.

O Gambito Diplomático: De Caracas à Suprema Corte

É aqui que a trama se adensa em um thriller geopolítico digno de Le Carré. Enquanto a JBS enfrenta o cerco nos tribunais americanos, Joesley Batista reemergiu em um papel surpreendente: agente diplomático informal.

No final de novembro de 2025, Batista viajou a Caracas para uma reunião privada com Nicolás Maduro. O objetivo? Persuadi-lo a aceitar uma transição pacífica de poder, alinhando-se às demandas de Donald Trump.

Por que o interesse repentino em diplomacia? Conecte os pontos:

A J&F (holding da JBS) está expandindo agressivamente no setor de energia. A Âmbar Energia assumiu o controle da Amazonas Energia e está de olho na Roraima Energia, que depende da eletricidade venezuelana de Guri. Os laços dos Batista com o chavismo são antigos e lucrativos, envolvendo bilhões em exportações de carne financiadas pelo BNDES e contatos diretos com Diosdado Cabello.

Mas há um jogo maior: A Suprema Corte dos EUA está julgando o caso Trump v. Slaughter, que pode dar ao presidente o poder de demitir comissários de agências independentes, como a FTC (que processa a JBS por antitruste).

Se Trump assumir o controle da FTC, ele terá uma guilhotina regulatória sobre o pescoço da JBS. Joesley, num movimento de sobrevivência maquiavélica, parece estar oferecendo a "cabeça" (ou a saída) de Maduro como moeda de troca. Se ele entregar uma vitória diplomática a Trump na Venezuela, talvez seus problemas antitruste nos EUA desapareçam. É o capitalismo de compadrio elevado à geopolítica.

A Pergunta Real: Soberania Alimentar é Segurança Nacional?

Este não é apenas um caso sobre carne ou práticas corporativas questionáveis. É sobre soberania.

Quando o sistema alimentar é construído sobre suborno, lavagem de dinheiro e intimidação, ele deixa de ser um mercado e vira um cartel. A hipocrisia da elite financeira global atinge seu zênite com a BlackRock e a Vanguard. Esses titãs da gestão de ativos pregam o evangelho ESG em Davos enquanto financiam a própria destruição que dizem abominar.

Ao injetar o capital de aposentados americanos na JBS através de fundos "sustentáveis", eles estão efetivamente lavando a reputação tóxica dos irmãos Batista. Eles fornecem o capital que permite à JBS comprar concorrentes americanos, manipular preços e levar fazendeiros familiares à falência.

Nesta equação cínica, a estabilidade econômica do produtor rural e a independência estratégica do suprimento de alimentos de uma nação são apenas ativos liquidados no altar dos lucros trimestrais.

E assim, os irmãos Batista — condenados, presos, soltos, reabilitados — jantam com presidentes em dois continentes e negociam o destino de ditadores. A corrupção, quando suficientemente eficiente, transcende a moralidade e a legalidade. Ela se torna uma infraestrutura, o próprio sistema operacional do poder. E nesse sistema, a JBS não é uma aberração — é o modelo.