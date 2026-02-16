Há algo de profundamente revelador em observar um revolucionário na derrota. Não aquela derrota momentânea, a que ele profere discursos inflamados. Mas aquela outra, a real, quando percebe que perdeu não uma batalha, mas a certeza cosmológica de que o universo lhe pertencia. Foi o que aconteceu em 1964, quando João Goulart caiu. O gemido que se elevou dos intelectuais de esquerda não veio de preocupação com os pobres. Esses continuariam pobres seja sob qual governo fosse. Veio de algo mais primitivo, mais visceral. Era o grito de quem descobriu que já não estava no comando. Era luto. Luto puro, existencial, de um grupo que havia aprendido a confundir sua ascensão com a salvação da humanidade e o comodismo viciante do poder.

Quem estuda com alguma honestidade a genealogia do pensamento revolucionário descobre que há ali um segredo guardado sob camadas de discurso. Esse segredo é tão simples que passa despercebido justamente por sua simplicidade. A esquerda nunca realmente acreditou no que pregava. Ou melhor, acreditava, mas sempre em segundo plano. Aquilo que realmente fazia o coração bater, aquilo que ocupava as mentes nas reuniões partidárias às três da manhã, era uma única coisa primitiva e indisfarçável. O poder. Não o poder para algo. Apenas o poder.

Plínio Correia de Oliveira, aquele intelectual subestimado que estudou a fundo o comportamento revolucionário, havia mapeado isso com precisão. Em sua genealogia da revolução, identificou exatamente este padrão que define toda mentalidade subversiva moderna. A revolução, para Plínio, não era um acidente histórico nem uma resposta legítima a injustiças reais. Era a expressão de uma vontade de poder que se mascara em discurso de libertação. Ela funciona sempre pela mesma liturgia. Identifica um inimigo, constrói uma narrativa de sofrimento, promete um paraíso futuro, e acima de tudo, oferece aos seus fiéis aquilo que realmente importa: o poder de ordenar a realidade conforme sua própria vontade. Plínio viu isso com a clareza de quem estava fora da ilusão, e por isso foi ignorado pela academia que precisava acreditar em suas próprias mentiras.

Karl Marx, o qual escreveu milhares de páginas sobre estruturas econômicas, exploração de classe e alienação do trabalhador, fez algo curioso: morreu sem deixar uma única instrução clara sobre como montar o socialismo. Não foi preguiça intelectual. Não foi incompletude. Foi apenas lógica crua. Porque para a mentalidade revolucionária, o socialismo era a roupagem, não o corpo. O corpo era isto: estar no comando. Tudo mais era narrativa, liturgia de legitimidade. A revolução não precisava de detalhes sobre como governar bem, precisava apenas de um inimigo a derrotar e uma promessa vagamente edênica para manter os fiéis movidos. Os detalhes viriam depois, quando o poder já estivesse nas mãos.