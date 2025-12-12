A posteriori, causa verdadeira náusea intelectual relembrar como, sem qualquer contraditório na ágora pública, o oráculo epidemiológico das redes sociais (oh, Átila!) profetizava barbaridades como a inevitabilidade de um cárcere privado coletivo por, no mínimo, dois anos, e milhões de mortos.

Contestar o profeta digital naquele momento tornou-se heresia suprema. Ousar levantar a mão para fazer uma pergunta era tratado como crime de lesa-ciência. Quem não batia continência para os modelos matemáticos — frequentemente errados, invariavelmente catastróficos — era imediatamente rotulado de obscurantista, terraplanista ou teórico da conspiração. A dúvida metódica, fundamento do próprio método científico desde Descartes, foi reclassificada como patologia social.

A Patocracia Como Framework Analítico

O psiquiatra polonês Andrzej Łobaczewski, em sua obra seminal Ponerologia Política, descrevia com precisão cirúrgica o fenômeno que vivenciamos: a instauração de uma Patocracia. Tratava-se do momento em que um grupo patológico tomou as rédeas do discurso público e impôs sua neurose à maioria sã. Naquele sistema, a lógica foi substituída pelo que Łobaczewski chamava de "linguagem paramoralista" — usava-se a palavra "Ciência" não como método de dúvida e investigação, mas como porrete de submissão e silenciamento.

Łobaczewski observava que sob patocracia, a expertise genuína é substituída por credencialismo performático. Não importa se os modelos falham sistematicamente; importa que venham embrulhados na autoridade institucional adequada. Como Hobbes alertou no Leviatã, o medo — especialmente o medo da morte — é o instrumento mais eficaz para a construção de tirania. E em 2020, o medo foi destilado, refinado e administrado em doses industriais.

A Inversão Moral e a Corrupção da Linguagem

Governadores e prefeitos, em surto de autoritarismo que Tocqueville teria reconhecido imediatamente como "despotismo tutelar", adotaram medidas draconianas baseadas em teses que desmoronavam à primeira confrontação com a realidade empírica. E ai daquele que indagasse!

Vejam o óbvio ululante que ignoraram à época: Nova York e Nova Jersey atingiram índices de 60% de isolamento social, o que não impediu contágio massivo e mortalidade elevada. A realidade desmentia a planilha diariamente, mas o burocrata — sintoma clássico da mente patocrática — preferia a planilha à realidade. Como observou Orwell, o controle da linguagem é o controle do pensamento. E em 2020, "seguir a ciência" significou, paradoxalmente, ignorar evidências científicas que contradiziam a narrativa oficial.

A inversão moral foi completa: sanidade virou doença, obediência cega virou virtude máxima, e a pergunta honesta virou crime. Łobaczewski descreveu precisamente este fenômeno — quando a patocracia se consolida, aqueles que mantêm contato com a realidade objetiva são diagnosticados como doentes, enquanto os que abraçam a psicose coletiva são celebrados como cidadãos modelo.

A Capitulação Intelectual Diante da Hipocrisia Estrutural

Qual a explicação para tamanha cegueira? Milhões de brasileiros foram, subitamente, confinados, demitidos e desumanizados em nome de uma "vida" abstrata que, em tese, justificaria qualquer meio. E aqui é necessário esclarecer: não se tratava de negar a pandemia. O debate pressupunha sua inequívoca existência. Tratava-se de diagnosticar como a histeria — ferramenta primordial de controle das massas descrita tanto por Łobaczewski quanto por Gustave Le Bon em Psicologia das Multidões — foi instrumentalizada para suplantar a razão.

Revelou-se capitulação intelectual de proporções históricas ignorar as lições que nossos próprios precedentes nos ofereciam. O Brasil sempre conviveu com o morticínio anual da dengue — 1.500 mortos em anos típicos, 1.000 apenas em 2024 —, das enchentes e dos deslizamentos de terra com a naturalidade de quem assiste ao noticiário noturno. Ninguém jamais propôs parar o país por isso. Ninguém sugeriu lockdowns contra a dengue, embora seja doença transmissível que mata sistematicamente.

Mas apontar essa hipocrisia estrutural, essa seletividade mórbida na valorização da vida humana, fazia de quem ousasse um pária moral. Questionar por que 1.500 mortes anuais de dengue não justificam estado de emergência perpétuo, mas Covid justificava suspensão indefinida de liberdades fundamentais, era tratado como insensibilidade abominável.

A questão não era — nunca foi — negar a seriedade da Covid. Era questionar a proporcionalidade, a consistência, a honestidade intelectual de uma resposta que ignorava todo contexto histórico e epidemiológico anterior.

A Incerteza Como Pretexto Para o Autoritarismo

É verdade que autoridades enfrentavam incerteza genuína no início de 2020. Mas aqui reside a perversão: precisamente essa incerteza deveria ter imposto humildade e cautela nas restrições a liberdades fundamentais. Ao invés, foi usada como justificativa para autoritarismo sem precedentes. Como assim? Se não sabemos ao certo, implementamos as medidas mais draconianas imagináveis "por precaução"?

Esta é a lógica invertida da patocracia. Sob razão normal, incerteza gera prudência no exercício do poder. Sob patocracia, incerteza gera licença para qualquer arbitrariedade, desde que embrulhada em retórica de "cuidado" e "responsabilidade".

Apontar as falhas factuais da análise do epidemiologista de estimação da mídia, ou denunciar o uso político daquela crise para fins eleitorais evidentes, tornou-se ato de "insensibilidade". Foi a completa inversão moral descrita por Łobaczewski: os que mantinham contato com a realidade eram tratados como psicopatas, enquanto os arautos da histeria eram ungidos como guardiões da moralidade pública.

A Natureza Revelada do Poder Burocrático

O que 2020 revelou não foi a "falha" do sistema, mas sua verdadeira natureza. Revelou que o Estado moderno, armado de expertise credenciada e retórica cientificista, pode suspender praticamente qualquer liberdade sob pretexto de emergência sanitária. Revelou que significativa parcela da população não apenas aceita, mas exige entusiasticamente sua própria subjugação, desde que esta venha embalada em linguagem de "cuidado" e "solidariedade".

Como Tocqueville profetizou sobre o despotismo democrático, este não quebraria as vontades, mas as amoleceria, as dobraria, as dirigiria. E foi exatamente isso que testemunhamos. Não foi tirania do tipo stalinista, com gulags e execuções. Foi tirania tutelar, infantilizante, que nos tratava como incapazes de avaliar riscos e tomar decisões sobre nossas próprias vidas.

O burocrata sanitário, armado de planilhas e modelos, tornou-se o novo padre medieval — aquele que media nossa relação com forças que supostamente não podemos compreender sozinhos. E assim como o sacerdote medieval exigia obediência baseada em conhecimento esotérico das escrituras, o tecnocrata sanitário exigia obediência baseada em conhecimento esotérico de curvas epidemiológicas.

O Precedente Estabelecido

Naquele Brasil febril de 2020, pensar tornou-se ato revolucionário — e perigoso. Mas a ironia macabra não reside apenas no passado. Reside no precedente estabelecido e na ausência total de accountability retrospectiva.

Nenhum dos modelos catastróficos se materializou. Nenhuma das promessas sobre eficácia de lockdowns se confirmou empiricamente. Jurisdições com abordagens radicalmente diferentes apresentaram resultados similares. E no entanto, não houve mea culpa, não houve reavaliação institucional, não houve consequências para aqueles que impuseram sofrimento massivo baseado em ciência de almanaque.

O que isso nos ensina? Que sob pretexto de emergência sanitária, liberdades fundamentais podem ser suspendidas indefinidamente. Que expertise credenciada é imune a prestação de contas. Que a patocracia, uma vez instalada, não precisa de resultados — apenas da manutenção da histeria que a alimenta.

E a pergunta que deveria nos manter acordados: quando a próxima "emergência" for declarada — e haverá uma próxima, porque emergência é o oxigênio do Estado patocrático —, o que impedirá a repetição do mesmo teatro do absurdo?

A resposta, temo, é: absolutamente nada. Porque não aprendemos. Porque não responsabilizamos. Porque preferimos a amnésia confortável à memória incômoda.

E assim, a patocracia aguarda pacientemente sua próxima oportunidade, sabendo que a histeria, uma vez provada eficaz, será novamente o instrumento de escolha para a subjugação de massas que clamam, entusiasticamente, por suas próprias correntes.

