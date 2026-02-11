Casey Wasserman não é “só” um agente. Ele é o dono da máquina. A agência dele gerencia Coldplay, Ed Sheeran, Kendrick Lamar, Brad Pitt, Adam Sandler, e ainda controla a vitrine dos atletas de elite. É o tipo de homem que não pede acesso. Ele distribui acesso.

E, como se isso não bastasse, é o presidente do comitê das Olimpíadas de 2028.

Prestígio que, todavia, não impediu que fosse exposto, em e-mails, trocando conversa com Ghislaine Maxwell sobre massagens e roupa de couro.

A estrutura de poder começou a rachar por onde ela sempre racha: pelo medo. Chappell Roan já pulou fora. Outros deram ultimato. Ou ele vende a empresa, ou ele sai. A agência virou um incêndio interno porque a blindagem institucional falhou. Quando o verniz cai, ninguém quer ser o último a aplaudir.

E aqui está o ponto que importa.

Wasserman é o cruzamento perfeito da elite. Ele teria viajado no avião de Epstein com a Fundação Clinton. Ele troca gentilezas e promessas olímpicas com Donald Trump. Ele não é “de um lado”. Ele é a ponte. Washington e Los Angeles no mesmo corredor, com a mesma agenda, o mesmo sorriso e o mesmo pacto de silêncio.

A moralidade da indústria nunca foi moralidade. É pragmatismo. A relação com a traficante sexual foi tolerada por duas décadas. O comportamento predatório com funcionárias já era conhecido. O único pecado imperdoável é deixar o escândalo virar manchete.

Por isso a debandada de artistas não é consciência. É gerenciamento de risco.

O império de Wasserman ficou radioativo. E ninguém quer ser fotografado ao lado do homem que dizia sentir saudades de Ghislaine.

