Dois pensadores do século XX descreveram o Brasil de 2025 sem jamais pisar aqui. Walter Lippmann explicou que o povo não governa — reage a imagens fabricadas. Ele chamou de pseudo-ambiente essa representação que substitui a realidade: o cidadão não conhece os fatos — conhece o enquadramento. Não lê o documento — lê a manchete. Não encara o dado — consome o “contexto”. Em vez de realidade, recebe uma moldura. Em vez de prova, recebe a palavra que dissolve a prova.

E é assim que um contrato não vira escândalo — vira “controvérsia”. A expressão funciona como solvente moral. Ela não esclarece — neutraliza. Ela não informa — anestesia. O crime se dissolve em “debate” e o país segue, como se o recibo fosse uma opinião.

Ortega y Gasset completa o diagnóstico. Em A Rebelião das Massas, ele descreve o homem-massa: aquele que desfruta da civilização sem compreender o esforço que a produziu. Não quer aprender — quer opinar. Não tolera ser contrariado — exige que o mundo se adapte aos seus instintos. Ele não busca verdade — busca conforto.

É por isso que, quando você apresenta números, conexões e rastros, a resposta não é “isso é verdade?” — é “e o outro?”. Não é argumento — é reflexo tribal. Não é refutação — é desvio. A lógica vira ferramenta de “elite”. A evidência vira “narrativa”. O pseudo-ambiente faz o resto: entrega sensação pronta, vilão pronto, herói pronto — e o alívio moral que poupa o trabalho de pensar.

Ortega chamava isso de país invertebrado: uma sociedade sem coluna, onde cada facção parasita o todo. O Brasil de 2025 parece a versão acelerada dessa doença — cada vértebra puxa para si.

Partidos, burocracias, Congresso, imprensa, toga. Não há estadistas — há operadores. E a liturgia funciona como cortina: plenário, jargão, votos longos, ar solene. Parece freio — mas é figurino.

Lippmann explica o como: o pseudo-ambiente mantém o homem-massa em ignorância funcional. Ortega explica o porquê: o homem-massa não quer saber — quer conforto. O sistema oferece imagens e alívio emocional — e ele aceita, porque a alternativa é trabalhosa demais: pensar, checar, sustentar a verdade contra o coro.

Ortega alertava: quando o homem-massa assume o poder, a civilização vive do seu capital acumulado — não cria, consome. O Brasil pós-Lula é exatamente isso: as instituições de 88 são devoradas por dentro. Congresso não legisla — negocia. E a própria ideia de freio vira peça de teatro. O país vive do capital institucional que resta — e ele está acabando.

Mas Ortega também deixou a saída: a minoria seleta não é maioria — é fermento. Cada pessoa que recusa o pseudo-ambiente, que chama as coisas pelo nome e conecta os pontos, é uma rachadura no muro.

O homem-massa não vai ler. Vai pedir mais uma imagem, mais um frame, mais um “contexto”. Mas você leu. E o que você faz com isso define se você pertence às massas — ou à minoria que ainda pode salvar este país.