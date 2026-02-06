Chamaram de teoria da conspiração. Venderam como histeria coletiva. E a grande mídia - sempre tão zelosa do politicamente correto - fez o que sabe fazer melhor: proteger os seus. Só que os arquivos de Epstein colocam uma lápide na narrativa oficial. Pizzagate não era ficção. Era a tradução popular de um crime de elite.

Enquanto John Podesta, conselheiro de Obama e dos Clinton, trocava e-mails sobre eventos em uma pizzaria, o dono do local, James Alefantis (cujo nome em francês soa como “amo crianças”) aparecia entre os 50 mais influentes de Washington. Um pizzaiolo no topo do poder? A pergunta era óbvia. E justamente por isso foi tratada com deboche. A pergunta foi ridicularizada. A investigação, sabotada.

O laptop de Anthony Weiner, com imagens de sacrifício satânico e e-mails de Huma Abedin e Hillary Clinton, virou incidente. Um ruído conveniente. As jornalistas que ousaram olhar para o assunto (como Liz Crokin e Ben Swann) pagaram com a própria carreira. O recado ficou explícito: encostar nisso é suicídio profissional.

Aí vieram os arquivos de Epstein. E com eles, a linguagem codificada escancarada: “pizza” (900 menções), “massa” (433), “queijo” (1155) — termos com significados pedófilos conhecidos. “Pizzagate” (260 menções) era um protocolo de comunicação da rede.

A conclusão não pede licença: o que a imprensa chamou de loucura era investigação cidadã antes do permitido. O que o FBI ignorou era evidência criminal. E os elos entre política de esquerda, mídia corporativa e os círculos de Epstein não são acidente. São conivência estrutural.

Enquanto Hillary Clinton posava com cruzes invertidas e a elite frequentava jantares em ambientes com simbologia suspeita, riam de você por fazer perguntas. Agora, a pergunta que ecoa é a do QDrop #3604: “A colheita. O simbolismo será a queda deles.” O simbolismo foi decifrado. A colheita da verdade começou. E ela é mais sombria do que qualquer teoria que tentaram enterrar.

Compartilhar