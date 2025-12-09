Na penumbra moral de Porto Real, um eunuco, Lord Varys, destila para Tyrion Lannister a própria essência da ciência política. A cena, memorável para qualquer fã de Game of Thrones, é uma charada que expõe o nervo exposto do comando e da obediência: um rei, um sacerdote e um homem rico ordenam, cada um, a um mercenário que elimine os outros dois. Quem vive? Quem morre? O "Anão" pragmático, Tyrion, responde com a crueza da realidade: "Depende do mercenário." Para ele, o poder é matéria bruta, a ponta da lâmina que impõe a vontade. Essa resposta é puro Maquiavel. Para o florentino, o poder não é uma abstração filosófica ou moral, mas a capacidade cinética de agir e forçar resultados. Maquiavel concordaria plenamente com Tyrion: o cavaleiro obedecerá a quem ele mais teme ou a quem lhe pagar melhor, pois a crença é volátil, mas a força é tangível. Sem a espada, rei, padre e rico são apenas cadáveres em potencial

Varys, contudo, rejeita essa simplicidade grosseira. O mercenário não veste coroa, não ostenta ouro e não tem o favor dos deuses; ele tem apenas a força física. Então, por que diabos ele obedeceria a qualquer um dos três fracos à sua frente? A conclusão do eunuco é a tese central do poder como construção social: "O poder reside onde os homens acreditam que ele reside. É um truque. Uma sombra na parede." Aqui, Varys canaliza David Hume, que em Dos Primeiros Princípios do Governo lança a pergunta que estilhaça o argumento da "força bruta": como é possível que os "muitos" (o povo) se submetam aos "poucos" (os governantes)? A força física, insiste Hume, está sempre do lado dos governados. Se o povo decidisse, em uníssono, parar de obedecer, nenhum exército conseguiria mantê-lo sob jugo. A conclusão é que o governo não se mantém pela força, mas pela opinião. O cavaleiro obedece ao rei não porque o rei é mais forte, mas porque o cavaleiro foi doutrinado, desde o berço, a acreditar na ficção de que o rei tem o direito de mandar.

Então, quem detém a verdade? Tyrion com sua força ou Varys com sua crença? A resposta definitiva — e a mais cínica — vem de Max Weber. O sociólogo alemão define o Estado moderno como a entidade que detém o "monopólio do uso legítimo da força física". Essa frase é a chave da nossa jaula. O "monopólio da força" é o lado de Tyrion e Hobbes: o Estado é o cavaleiro com a espada, a única entidade que pode, legalmente, sequestrar, roubar via tributos e, em última instância, matar. Tente não pagar impostos e você verá a realidade concreta da espada, não a sombra etérea. Contudo, o termo "legítimo" é o lado de Varys e Hume. O que impede o Estado de ser apenas uma máfia em larga escala é a legitimidade. A força bruta só se torna "autoridade" quando a população — e o próprio mercenário — acredita que seu uso é justificado. Weber identifica as fontes dessa legitimidade que fazem o cavaleiro baixar a cabeça: a tradição, o carisma ou, no nosso caso, a burocracia racional-legal.

A lição de Game of Thrones, filtrada por Weber, é que o poder não é ou a espada, ou a sombra. O poder eficaz é a sombra projetada por uma espada muito real. O Estado moderno é a fusão perfeita: ele ostenta a força esmagadora de Hobbes, com a frieza maquiavélica na disposição para usá-la, mas governa através da "opinião" de Hume — a sombra da "democracia", da "ciência", do "consenso". Étienne de La Boétie, em sua Servidão Voluntária, já nos alertava séculos atrás: a tirania só persiste porque os súditos "escolhem" servir, fornecendo ao tirano os meios da sua própria opressão. No momento em que deixamos de acreditar na "sombra", o colosso desaba. O truque de Varys não é uma alternativa à violência; é o manual de instruções para controlar a violência sem ter de usá-la a toda hora, o guia definitivo para a autocastração consentida da sociedade.