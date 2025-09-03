Tem gente que acha que ciência é laboratório, microscópio e artigos revisados por pares. Errado. Nos EUA de hoje, ciência é performance televisiva, com jaleco engomado, dentes de LED e frases prontas para lacrar no talk-show. Eis Demetre Daskalakis, ex-burocrata do CDC, que abandonou o cargo e assumiu a carreira de influencer do apocalipse sanitário.

A cena é de novela ruim: RFK Jr. assume o HHS, o diretor da CDC cai, e Daskalakis sai em turnê midiática chorando que “a ciência morreu” porque, vejam só, ousaram questionar a vacina da hepatite B em recém-nascidos. Sim, aquela doença transmitida por sexo e seringas compartilhadas. Aparentemente, segundo o doutor, o maior risco do bebê ao nascer não é a falta de leite materno, mas sim contrair hepatite no berçário. Como? Ninguém sabe.

Foi aí que entrou Rand Paul, médico e senador, com três frases mais afiadas que qualquer estudo da CDC:

“Não há motivo médico para dar vacina de hepatite B a recém-nascidos se a mãe não estiver infectada. Todas as mães testam no hospital. O fetiche deste ‘cientista’ por vacinas não é sustentado pelos dados.”

Acabou o espetáculo. Bastaram três linhas para transformar o ex-chefão da imunização em piada de auditório. Porque é isso que ele virou: não um cientista, mas um animador de plateia, pago para manter o dogma da picadinha sagrada.

E a ironia? Essa vacina só foi enfiada no calendário infantil porque, em 1991, fracassou com o público-alvo real: usuários de drogas injetáveis e adultos com vida sexual de risco. Como eles não quiseram, enfiaram nos bebês, que não podem dizer não. Mais fácil, mais limpo e com mais contratos garantidos.

O problema é que a liturgia vacinal virou fetiche, e fetiche precisa de sacerdotes. Daskalakis tenta esse papel, mas sua homilia é ruim demais. Entre um drama e outro na TV, ele parece mais um coach de imunização, vendendo pacotinho de “ciência oficial” para um público cansado da missa sanitária.

Rand Paul não só desmascarou a incoerência: expôs o ridículo. Porque não estamos diante de ciência, mas de religião estatal — uma missa com seringas no lugar de hóstias e burocratas pregando dogmas sem sentido.

O doutor pode rodar os programas que quiser. No fim, vai ser lembrado como o sujeito que transformou recém-nascidos em alvo de campanha de marketing, e que levou um “chega pra lá” de três frases. Amém.