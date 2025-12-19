Ou: Como a esquerda brasileira construiu o mais sofisticado projeto de perpetuação no poder que este hemisfério já conheceu

"O PT tinha um plano perfeito para se perpetuar no poder." A frase é de Gilmar Mendes, em 2015, quando ainda se permitia certa franqueza nas altas esferas. O ministro descrevia, com notável precisão, a engenharia de dominação que o lulismo havia arquitetado: transformar o dinheiro desviado da Petrobras em combustível eleitoral, combinar isso com o fim do financiamento privado de campanhas, e pronto – o PT seria a única agremiação com recursos para disputar eleições "até 2038".

"O plano era perfeito, mas faltou combinar com os russos", ele concluiu, referindo-se à Lava Jato que, naquele momento, ameaçava desmontar toda a engrenagem.

O que Mendes estava descrevendo, ainda que talvez sem plena consciência teórica, era a aplicação brasílica do que Gramsci chamou de "guerra de posição" – aquela conquista paulatina e molecular das instituições que precede e torna desnecessária qualquer "guerra de movimento", qualquer tomada dramática do poder. Por que assaltar o Palácio de Inverno se você pode simplesmente tornar-se o Palácio de Inverno?

A Genialidade Perversa da Estratégia

Compreender o projeto petista exige que abandonemos as categorias confortáveis do debate político convencional. Não se tratava de "implantar o comunismo no Brasil" – esse tipo de romantismo insurrecional já havia sido superado pelos estrategistas sérios do marxismo pós-Guerra Fria. O objetivo era simultaneamente mais modesto e mais ambicioso: transformar o Brasil no fiador da sobrevivência comunista na América Latina.

As atas do Foro de São Paulo – esse ministério das sombras que coordena a esquerda continental – deixam isso cristalino. O próprio comando das FARC reconheceu, em documento oficial, que o PT "salvou da extinção o comunismo latino-americano". O Brasil exerceria dupla função: centro estratégico-decisório e, crucialmente, provedor de recursos para governos e movimentos falidos.

Eis a primeira contradição performática do lulismo: posar de partido dos pobres enquanto se alia aos maiores grupos econômicos do país. Mas não havia contradição real – havia funcionalidade. O capitalismo de compadrio, a simbiose entre grandes empreiteiras e o Estado instrumentalizado, geraria os recursos necessários para subsidiar a "causa" continental. Daí Lula poder ser ovacionado, na mesma semana, no Fórum Social Mundial pela fidelidade ao comunismo e em Davos pela adesão ao capitalismo.

As duas cabeças pensavam em uníssono. A confusão ideológica era deliberada, um expediente tático para despistar os ingênuos que ainda acreditavam em coerência doutrinária.

Quando a Revolução Por Cima Encontra a Realidade Por Baixo

Mas todo plano, por mais engenhoso, carrega suas contradições imanentes. E o gramscismo petista tropeçou em dialéticas que seus teóricos não previram:

Primeira contradição: Ao dominar a estrutura inteira do Estado em vez de contentar-se com o Executivo, o PT transformou-se no próprio "estamento burocrático" que jurava combater. Tornaram-se aquilo que fingiam odiar – a aristocracia parasitária do poder.

Segunda contradição: A "ocupação de espaços" criou uma "revolução por cima", mas deixou o partido desprovido de base popular autêntica. Enquanto dominavam universidades, redações, produtoras culturais e ministérios, o povo brasileiro permanecia acentuadamente conservador. Pesquisa após pesquisa revelava o divórcio entre a agenda progressista da elite petista (aborto, ideologia de gênero, relativismo moral) e os valores da população.

Terceira contradição: O uso maciço de propinas como instrumento de controle político transformou o PT na imagem por excelência da elite criminosa. A ironia era cruel: o partido que na década de 90 havia sensibilizado o país para a corrupção criou a atmosfera de revolta e até a linguagem do discurso de acusação que o transformariam no mais odioso dos réus.

O Imperador Nu

Quando a mídia, pressionada pelas redes sociais e pela avalanche de denúncias, desistiu de acobertar o esquema, a verdade emergiu em toda sua crueldade: o apoio popular ao PT era ínfimo. O restante considerava o governo "regular" – eufemismo educado para "tolerável na falta de alternativa imediata".

Como é possível que um partido assim desprezado continue achando-se no direito de governar? A resposta revela a natureza oligárquica do poder petista: o apoio da oligarquia cúmplice, a militância subsidiada cada vez mais escassa e incapaz de mobilizar-se sem sanduíches de mortadela e cinquenta reais, o apoio externo do Foro de São Paulo e seus tentáculos institucionais, e a militância estudantil ideológica animada por "grandes causas" como drogas, camisinhas e operações transex pagas pelo governo.

O PT tornou-se uma casquinha de aparência na superfície de uma sociedade em vias de erupção.

A Lição Gramsciana Que Se Volta Contra o Mestre

Há uma ironia final e devastadora nesta história. Mas antes de revelá-la, convém recordar outra profecia igualmente cristalina, desta vez da boca do arquiteto-mor do projeto petista de poder.

José Dirceu, em momento de franqueza incomum, deixou escapar a verdade nuclear do esquema: não precisariam ganhar eleições para estar no poder. A frase soava enigmática aos desavisados. Afinal, como estar no poder sem vencer eleições? A resposta estava na mais sofisticada aplicação brasileira da estratégia gramsciana: o aparelhamento das instituições de Estado.

Quando Gramsci falava em "ocupação de espaços", não se referia apenas a sindicatos, universidades e redações. O objetivo último era a captura dos aparelhos de coerção e arbitragem do Estado – especialmente o Judiciário. Controlar quem interpreta as leis é mais valioso que controlar quem as faz. É possuir o poder de reescrever retroativamente as regras do jogo.

O plano era de uma elegância maquiavélica: construir uma blindagem institucional tão robusta que nem mesmo derrotas eleitorais conseguissem desalojá-los do poder real. Ocupar o Judiciário, as agências reguladoras, os órgãos de controle, as instâncias de fiscalização. Transformar a República em uma rede de proteção mútua, onde cada instituição capturada protegeria as demais do escrutínio popular.

Gilmar Mendes descreveu o plano financeiro-eleitoral. Dirceu revelou o plano institucional. Juntos, formavam a arquitetura completa: dinheiro para comprar eleições quando necessário, instituições aparelhadas para quando as eleições deixassem de ser necessárias.

O Erro Fatal dos Iluminados

Mas aqui reside a ironia que Gramsci – esse teórico genial da dominação silenciosa – não previu: quando a ocupação de espaços se descola completamente da realidade social, quando as elites institucionais se isolam em castelos de convicção ideológica, impermeáveis ao clamor das ruas, o fosso entre governantes e governados não se torna apenas um abismo – torna-se um vulcão.

O PT construiu seu principado com a fortuna do boom das commodities, a engenharia da corrupção sistêmica e o aparelhamento das instituições. Descobriram, porém, que há um limite para o divórcio entre poder formal e legitimidade real. Que instituições capturadas podem proteger políticos da justiça, mas não do desprezo popular. Que é possível estar no poder sem ganhar eleições, mas não sem pagar o preço da irrelevância moral.

Talvez devessem ter lido menos Gramsci e mais Maquiavel: "Quem se torna príncipe com o favor do povo mantém-se com facilidade, porque o povo não pede senão que não o oprimam."

O PT inverteu a fórmula: tornou-se príncipe com o favor das instituições e manteve-se oprimindo o povo com sua permanência no poder mesmo sem seu consentimento. O resultado era previsível para qualquer estudante sério de filosofia política: um poder que se sustenta apenas na engenharia institucional, divorciado da legitimidade popular, é um morto-vivo político – ainda em pé, mas sem vida.

Gilmar Mendes tinha razão: o plano era perfeito. Dirceu também: não precisariam de eleições.

Ambos se esqueceram de um detalhe: em última instância, a História não é escrita por instituições aparelhadas nem por estratégias gramscianas. É escrita por povos fartos de serem tratados como objetos da vontade alheia.

E quando um povo acorda, descobre que o imperador está nu – e que todas as togas da República não bastam para vesti-lo.

O projeto de poder petista foi o mais sofisticado que este país já conheceu. E precisamente por isso, seu fracasso ensina mais que seu sucesso temporário. Compartilhe para que a lição não se perca.

