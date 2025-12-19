Candeloro’s Substack

Candeloro’s Substack

Discussão sobre este post

Avatar de User
Avatar de Fabio Pina
Fabio Pina
2d

Excelente explanação! Infelizmente projetos e programas inúteis e maléficos se proliferam como moscas. O Comunismo nunca existiu de fato e nunca irá existir pois é totalmente incompatível com a natureza humana. O que ocorreu foi o sequestro do Estado para o beneficio de uma casta/elite que teima em sempre repetir o mesmo erro: tudo para mim, nada para você…

Meus parabéns querido Candeloro pelo brilhante artigo!

Ver comentário completo
Responder
Compartilhar
Avatar de Aparecida Silva de Melo Brito
Aparecida Silva de Melo Brito
2d

Sem palavras! Mas, ainda não vejo luz no fim do túnel!

Ver comentário completo
Responder
Compartilhar

Nenhuma publicação

Pronto para mais?

© 2025 Marcos Paulo Candeloro · PrivacidadeTermosAviso de coleta
Comece seu SubstackObtenha o App
Substack é o lar da grande cultura