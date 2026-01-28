Este texto é um colab com a excelente e brava jornalista Pâmela Costa, que estreia aqui no Substack. Sigam-na no Pâmela Costa

O vídeo abriu e o século XXI mudou de temperatura. James Foley, jornalista, de laranja, ajoelhado. Um carrasco de preto. A voz britânica — fria, didática — como se estivesse lendo um comunicado oficial do inferno. “Jihadi John” não degolou só um homem: ele inaugurou um formato. A câmera virou arma. O medo virou linguagem.

E é aqui que a mentira começa: dizer que isso “surgiu do nada”, como tempestade no deserto. Não. Monstro não nasce sozinho. Monstro é cultivado — com decisões, rotas, dinheiro e cinismo de gabinete.

O que segue é o rastro documentado desse cultivo: Clinton e Obama.

Em 2008, a RAND Corporation — think tank bancado pelo Pentágono — publicou "Unfolding the Future of the Long War". A recomendação era explícita: usar "jihadistas nacionalistas" como peões e explorar "o conflito sunita-xiita" numa estratégia de dividir para governar. O próprio relatório admitia: isso "pode inadvertidamente empoderar futuros adversários".

A administração Obama-Clinton transformou teoria em prática.

Hillary Clinton assumiu o Departamento de Estado em janeiro de 2009. Cabos diplomáticos vazados pelo WikiLeaks mostram que desde 2006 a embaixada americana em Damasco já via "a presença crescente de extremistas islâmicos" como "oportunidade" contra Assad. Com Clinton, essa doutrina virou linha de produção.

Em 2011, Clinton orquestrou a intervenção na Líbia. Resultado: Gaddafi executado ao vivo na TV. Ela riu em entrevista à CBS: "We came, we saw, he died." O que ela não contou: até 15 mil mísseis antiaéreos portáteis sumiram dos arsenais líbios. A ONU documentou essas armas indo para Síria, Sahel e além.

Seymour Hersh revelou na London Review of Books que o consulado de Benghazi — onde o embaixador Chris Stevens foi morto em setembro de 2012 — servia de fachada para uma operação da CIA canalizando armas líbias para rebeldes sírios via Turquia. A operação era "financiada por Turquia, Arábia Saudita e Catar, conduzida pela CIA com o MI6."

Um mês antes do ataque a Benghazi, a Defense Intelligence Agency produziu relatório identificando "salafistas, Irmandade Muçulmana e AQI como principais forças da insurgência na Síria". Não eram "rebeldes moderados". A inteligência americana sabia. Obama sabia. Clinton sabia.

O mesmo documento previu: "Há possibilidade de estabelecer um principado salafista no leste da Síria, e isso é exatamente o que as potências apoiadoras da oposição querem."

General Michael Flynn, então diretor da DIA, confirmou em 2015 à Al Jazeera: "A inteligência era muito clara. Foi uma decisão deliberada."

Não foi erro de cálculo. Não foi consequência imprevista. Foi decisão.

Em 2013, Obama autorizou formalmente a Operação Timber Sycamore, uma das maiores operações clandestinas da CIA. Custo: US$ 1 bilhão por ano — 7% do orçamento total da agência. Mais de 60 mil combatentes treinados e armados em 42 grupos.

Verificação de antecedentes? Quase nenhuma. Combatentes eram barrados de afiliação extremista "somente se treinadores descobrissem conexões pelos próprios treinandos." Treinadores das Forças Especiais "há muito protestavam" contra protocolos inadequados. Foram ignorados.

Resultado documentado pela Conflict Armament Research em 2017: armas de programas americanos chegando ao ISIS em até 59 dias após compra pelo Departamento do Exército. O FBI rastreou armas do Timber Sycamore em ataque que matou dois americanos na Jordânia.

Enquanto isso, Obama e Clinton vendiam ao público a narrativa dos "rebeldes moderados" lutando pela democracia síria. A mídia mainstream repetiu sem questionar. Quem discordava era "teórico da conspiração" ou "propagandista de Assad".

Em junho de 2014, o ISIS declarou seu califado — exatamente como o relatório da DIA previra dois anos antes. Decapitações televisionadas. Escravidão sexual. Genocídio de yazidis. Ataques em Paris, Bruxelas, Nice, Manchester.

A resposta de Obama? Chamou o ISIS de "time JV" — time juvenil, amador. Meses depois, o "time JV" controlava território do tamanho do Reino Unido.

Clinton, candidata em 2016, nunca foi seriamente questionada sobre seu papel. O escândalo dos emails revelou servidor privado usado parcialmente para ocultar comunicações sobre Líbia e Síria. O FBI de James Comey a absolveu em tempo recorde. A mídia seguiu em frente.

Trump encerrou o Timber Sycamore em 2017, admitindo ao Wall Street Journal que armas terminaram "nas mãos da Al-Qaeda". Mas o estrago estava feito: centenas de milhares de mortos, milhões de refugiados, uma geração radicalizada.

O padrão não é novo. Afeganistão nos anos 80: mujahideen armados contra soviéticos geraram Al-Qaeda e o 11 de setembro. A CIA tem até termo técnico: "blowback".

Mas o relatório da DIA de 2012 não descreveu "blowback". Descreveu resultado previsto e aceito.

A gestão Clinton-Obama não criou o ISIS por incompetência. Criou as condições para sua emergência por escolha política documentada. Quando a inteligência alertou sobre as consequências, tocaram o barco mesmo assim.

Não é teoria conspiratória. São documentos oficiais desclassificados, relatórios de inteligência liberados via FOIA, investigações congressuais, admissões do próprio diretor da DIA.

E agora o ISIS-K opera contra China, Irã e Rússia — os três principais adversários geopolíticos americanos. A franquia mudou de endereço. O modelo de negócio permanece.

Quando a próxima atrocidade acontecer e Washington apontar dedos, lembre-se: os arquitetos dessa catástrofe nunca prestaram contas. Hillary Clinton quase virou presidente. Os formuladores de política que ignoraram alertas explícitos de suas próprias agências de inteligência seguem em think tanks, conselhos corporativos e programas de TV explicando como salvar o mundo.

A história não perdoa. Mas o establishment americano claramente perdoa a si mesmo.

