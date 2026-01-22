Há um nome técnico para o fenômeno em que a política deixa de ser disputa de projetos e vira administração do cinismo: patocracia — quando uma minoria de personalidades frias, oportunistas e sem freio moral interno aprende a subir as escadas das instituições e, lá de cima, passa a inverter o sentido das palavras, das leis e das recompensas. O psiquiatra polonês Andrzej Łobaczewski popularizou essa chave de leitura na ponerologia política, justamente para descrever como regimes e sistemas podem ser capturados por esse tipo humano sem que isso pareça “golpe”, porque se apresenta como normalidade institucional.

O ponto decisivo — e aqui o texto do próprio Lobaczewski é brutal — é que o operador patocrático não precisa ser “louco”: ele pode ser perfeitamente funcional, articulado, sociável. O que lhe falta não é QI; é sentimento moral. “Compaixão” e “culpa” não atuam nele como limites internos, mas como informações que ele manipula nos outros. E é exatamente aí que entra a crítica de Olavo de Carvalho, feita de modo quase indecente de tão simples: certos discursos políticos não se sustentam por verdade, mas por exploração sistemática da compaixão e da culpa — uma chantagem moral permanente que dispensa argumento e substitui a realidade por emoção.

Repare como isso fecha o circuito: se você treina a população a reagir por culpa, você já não precisa convencê-la; basta acusá-la. Se você treina a população a reagir por compaixão, você já não precisa demonstrar efeitos; basta exibir vítimas. A patocracia não precisa de um “grande líder doente”; ela funciona como ecossistema: seleciona, promove e protege os mais aptos ao teatro, ao cinismo e à agressão disfarçada de virtude — enquanto expulsa os que ainda têm vergonha, pudor, limite. E quando alguém tenta nomear o mecanismo, a máquina responde com o reflexo típico: difamação moral, desumanização do oponente, punição exemplar, impunidade seletiva.

Aristóteles descreveu, séculos antes de qualquer ciência psicológica moderna, a engrenagem política que prepara o terreno: o demagogo cresce quando faz as decisões do povo sobrepujarem as leis, porque assim ele não precisa se submeter a princípios — ele passa a governar a opinião que governa o voto. O tirano precisa do adulador; a democracia degenerada precisa do demagogo — e ambos têm “grande poder” no seu ambiente. Troque “assembleia” por “trend”, “lei” por “narrativa”, e você tem o nosso presente: a política como indústria de comoção, e o Estado como prêmio para quem melhor domina o teclado emocional da massa.

O resultado não é apenas corrupção financeira; é uma corrupção mais profunda: a corrupção da linguagem e do senso moral. Virtude vira instrumento de esmagamento; justiça vira ferramenta; impunidade vira método; e a sociedade entra num tipo de paralisia que Łobaczewski descreve com precisão cirúrgica: o cidadão normal demora a reagir porque não consegue conceber que alguém atue sem qualquer limite moral interno — então ele racionaliza, relativiza, “contextualiza”, até o dia em que percebe que virou plateia de um espetáculo que o despreza.

Não espere que a máquina se auto-corrija. Para quem lucra com a gaiola, não existe “problema”: existe funcionamento. A pergunta, no fim, não é ideológica. É existencial: você vai continuar chamando isso de “processo democrático” enquanto as palavras são invertidas e os freios são corroídos — ou vai encarar que o nome do que está diante dos seus olhos pode ser, simplesmente, patocracia?