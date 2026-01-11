Nicolas Nassim Taleb possui um ensaio sobre o colapso do Império Otomano que a maioria dos analistas ignora porque prefere perder tempo com gráficos de curto prazo do mercado financeiro. O ponto central daquela análise, no entanto, é a chave mestra para entender o Brasil de 2026. O Império não ruiu porque perdeu força gradualmente, na ordem de 1% ao ano, durante um século. Ele ruiu porque a confiança institucional funciona como uma represa: ela suporta uma pressão titânica sem mover um milímetro, mantendo a aparência de solidez absoluta, até o segundo exato em que a estrutura cede e o vale inteiro é inundado.

Aritmeticamente, o Brasil parece estar num declínio gradual e administrável. Estruturalmente, estamos nos segundos finais antes da represa estourar. O erro do observador comum é tratar o colapso como um fenômeno linear, quando ele é, por natureza, uma cascata exponencial. O que estamos vivendo não é uma crise política; é um colapso de confiança não-linear.

É preciso, primeiro, limpar o terreno da ingenuidade das pesquisas tradicionais. Perguntar ao cidadão se ele "confia no STF" e receber um número oscilante entre 30% e 50% é um exercício de futilidade. Isso mede satisfação, não legitimidade. Confiança institucional real é a suposição tácita de que o sistema é previsível. É o ato de odiar a multa, mas pagá-la porque se reconhece a autoridade inquestionável do guarda.

No Brasil atual, essa camada final de legitimidade evaporou. O bolsonarista não apenas "desconfia" do Supremo; ele o ignora como agente jurídico e o trata como um ator político inimigo, contornando suas decisões sempre que possível. O esquerdista, por sua vez, não "confia" na mídia; ele a utiliza quando convém e a descarta como "golpista" quando a narrativa lhe desagrada. Quando a lei deixa de ser um parâmetro neutro e se converte em apenas mais uma arma na mão de quem detém a caneta momentânea, a instituição não está simplesmente "em crise". Ela acabou. O prédio de vidro continua lá, os salários continuam sendo pagos, mas a alma — a autoridade moral que impõe a ordem sem a necessidade da força bruta — já abandonou o recinto.

Taleb ensina a ignorar o ruído do que as pessoas dizem e focar obsessivamente no que elas fazem. Sob essa ótica, o sinal mais claro de colapso é o fenômeno do Exit. Há uma dolarização silenciosa, brutal e irreversível em curso. Médicos, engenheiros, programadores — a classe produtiva que sustenta o edifício fiscal — não estão comprando moeda forte ou criptoativos para especular. Estão comprando para sobreviver.

Eles realizaram o cálculo racional de que o Real é uma moeda fiduciária gerida por um Estado que perdeu a capacidade de governança e a vergonha orçamentária. É um voto de desconfiança dado com a carteira. Quando a elite intelectual e econômica começa a planejar a vida fora do sistema bancário nacional ou fora do país, o sistema já quebrou. Eles apenas estão aguardando o aviso oficial, enquanto o governo finge que governa e o mercado finge que acredita.

Diante de sistemas frágeis, existem apenas duas saídas. A "Opção A" seria admitir o colapso, zerar o jogo e reconstruir as instituições sobre bases constitucionais reais — um processo doloroso, mas controlado. A "Opção B" é negar a realidade, fingir que a máquina ainda funciona, dobrar a aposta na repressão e esperar a explosão inevitável. O Brasil, sem surpresa alguma, escolheu a Opção B.

Alexandre de Moraes concentra poder não por força, mas por fraqueza; ele sabe que, se soltar as rédeas, o sistema não se sustenta sozinho por falta de legitimidade orgânica. O Executivo utiliza o orçamento para comprar uma lealdade que não possui nas ruas. O Congresso finge que legisla enquanto opera um balcão de negócios. Eles estão, coletivamente, queimando a mobília da sala para manter a casa aquecida durante o inverno. Funciona por uma noite. Mas amanhã você não tem onde sentar e a casa continua fria.

Não chame o que vai acontecer de "Cisne Negro". Um Cisne Negro é um evento imprevisível. O colapso brasileiro é estruturalmente esperado, desenhado por 15 anos de degradação contínua e feedback loops de radicalização. A curva de desconfiança não é uma linha reta; ela é exponencial e estamos na fase de aceleração. O próximo escândalo ou crise não causará um dano marginal de 10%; ele causará o colapso dos 90% restantes.

Neste estágio, não tente "salvar" a confiança. Confiança é como cristal: uma vez quebrada, não se cola. O papel agora é documentar. Registrar como e por que falhou. Porque quando a poeira baixar e a necessidade de reconstruir surgir dos escombros, precisaremos do manual de instruções do que não fazer.

O Brasil não vai virar a Venezuela. Vai virar algo novo: um vácuo de autoridade onde nem a esquerda, nem a direita, nem os militares conseguem governar, simplesmente porque ninguém acredita em mais nada.

