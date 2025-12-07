Tente cometer o sacrilégio de perguntar a qualquer autoridade de saúde — devidamente paramentada com seu jaleco branco e arrogância institucional — se as vacinas contribuem para o autismo ou danos neurológicos. A resposta será pavloviana, quase robótica: "Não". Mais do que uma simples negativa técnica, trata-se de uma reação de ofensa pessoal, pois como ousa você, um mero mortal, questionar o Olimpo de Harvard, Johns Hopkins e do CDC? A premissa dessa casta é a de que, se houvesse qualquer ligação concreta, esses iluminados, com seus orçamentos infinitos e laboratórios de ponta, já teriam nos avisado. Grosso modo, vivemos sob uma tirania do consenso fabricado onde, há quarenta anos, a narrativa é imutável: "seguro e eficaz". Qualquer dissidência é tratada como "teoria da conspiração", um ataque aos fundamentos da medicina moderna, transformando agências reguladoras como FDA, NIAID e CDC em castas sacerdotais de uma ortodoxia rígida, onde o interesse da indústria farmacêutica privada é o dogma e a saúde pública apenas um detalhe contábil.

Mas a história adora ironias e, pela primeira vez na era moderna, um "estranho" entrou na sala: Robert F. Kennedy Jr., o novo chefe do Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS), não é um cientista do establishment e não deve lealdade ao status quo. Sua chegada sinaliza o pânico nos corredores do poder e uma oportunidade única de uma investigação independente, livre das amarras financeiras, sobre o que diabos está acontecendo com a saúde das nossas crianças, pois o cenário que ele herda é de terra arrasada. Nas últimas décadas, assistimos a uma explosão de doenças crônicas infantis que faria qualquer epidemiologista honesto perder o sono — e não me venham com a desculpa preguiçosa dos "melhores diagnósticos". Olhemos para os dados, o óbvio ululante que a mídia finge não ver: desde o início dos anos 90, o TDAH subiu impressionantes 890%; o autismo teve um salto estratosférico de 2.094%; a doença bipolar na juventude, 10.833%; e a doença celíaca, 1.011%. Hoje, 1 em cada 36 crianças está no espectro autista. O que mudou fundamentalmente no ambiente biológico dessas crianças nas últimas três décadas? As agências federais, bovinamente, recusam-se a olhar para o calendário vacinal, que inchou para mais de 27 doses até os dois anos de idade, com visitas que chegam a incluir seis injeções simultâneas.

A mídia mainstream, atuando como departamento de relações públicas da Pfizer e afins, silencia sistematicamente o debate, mas a podridão está documentada para quem tem olhos de ver. O caso mais emblemático é a reunião secreta de Simpsonwood, em 2000, onde a elite do CDC e da indústria discutiu a portas fechadas dados internos que ligavam o timerosal (mercúrio) a tiques, atrasos na fala e TDAH. Em vez de alertar o público, esses "guardiões da ciência" decidiram "massajar" os dados estatísticos até que a correlação desaparecesse. Como revelou posteriormente o denunciante Dr. William Thompson, do CDC, houve destruição literal de provas que ligavam a vacina MMR ao autismo em meninos afro-americanos com menos de 36 meses. Isso não é ciência; é crime de lesa-humanidade disfarçado de política pública. Apesar de investigações do Congresso, como a liderada pelo deputado Dan Burton, terem concluído que o CDC e o FDA falharam miseravelmente em conduzir estudos de segurança adequados e que minimizaram riscos sistematicamente, a omertà prevaleceu.

Soma-se a isso a questão da toxicidade do alumínio, conhecida desde 1912, mas que hoje injetamos em quantidades industriais em recém-nascidos. Nos anos 80, uma criança recebia cerca de 1.250 mcg de alumínio via vacinas; hoje, esse número saltou para 4.900 mcg. Um bebê recebe, no primeiro dia de vida, 17 vezes mais alumínio do que seria permitido se as doses fossem ajustadas pelo peso corporal — um padrão baseado em roedores, não em humanos. Pesquisadores independentes, como Christopher Exley, encontraram níveis altíssimos de alumínio em tecidos cerebrais de autistas, mas as agências reguladoras continuam a assobiar para o lado. O sistema atual nos pede fé cega, exigindo que acreditemos que injetar coquetéis químicos em bebês é o auge da civilização, mas recusando-se a produzir a prova cabal: estudos de longo prazo, duplo-cegos e controlados por placebo entre vacinados e não vacinados.

Enquanto a negação oficial persiste como um dogma teológico, o governo paga, silenciosamente, indenizações a famílias de crianças com danos cerebrais pós-vacina através do obscuro Programa de Compensação de Lesões por Vacinas (VICP). Casos como o de Hannah Poling e Ryan Mojabi provaram nos tribunais o que é negado na TV: vacinas podem causar encefalopatia e regressão do desenvolvimento, sintomas indistinguíveis do autismo. Já são mais de 83 casos compensados especificamente por danos cerebrais que resultaram em autismo, desmentindo a tese oficial de que "não há conexão". A escolha agora é clara: ou continuamos a sacrificar a saúde neurológica de uma geração inteira no altar do lucro farmacêutico, ou aproveitamos a brecha aberta por RFK Jr. para exigir a verdade. As agências federais transformaram-se em sindicatos de proteção à indústria e, se Kennedy tiver a coragem que promete para enfrentar essa patocracia sanitária, a verdade poderá finalmente vir à tona. Será dolorosa, sem dúvida, mas é a única via para restaurar a dignidade da medicina e a saúde das nossas crianças.

