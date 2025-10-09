Vivemos numa era que idolatra o vazio com hashtags e chama de “profundo” o que apenas soa enigmático. É natural, portanto, que Nietzsche tenha virado um ícone pop. Nada mais conveniente para uma civilização que confunde pensamento com pose. O velho alemão, que anunciou a “morte de Deus” como quem revela um feito glorioso, tornou-se o patrono involuntário do narcisismo pós-moderno — um profeta do niilismo vendido em camisetas de shopping.

Nietzsche foi, acima de tudo, o filósofo do ressentimento erudito: o homem que, incapaz de reconciliar-se com a ideia de transcendência, decidiu destruir tudo o que pudesse lembrar o sagrado. Em nome da “autonomia do indivíduo”, ergueu um altar ao ego, substituindo Deus por si mesmo. Seu *Übermensch* — o tão celebrado “além-do-homem” — nada mais é que o homem despido de humildade, que já não reconhece limites, que faz da própria vontade um dogma. Um Narciso intelectual que, ao mirar o abismo, enxergou apenas o próprio reflexo.

A tal “vontade de poder” não libertou ninguém; apenas ofereceu uma estética à brutalidade. Da Alemanha niilista às utopias totalitárias do século XX, o niilismo nietzschiano fertilizou o terreno para os piores delírios de engenharia moral e política. Quando o homem se faz deus, o resultado é previsível: Auschwitz, Gulag, aborto em massa e ideologia de gênero travestida de libertação.

Mesmo sua “eterna recorrência”, apresentada como epifania, é o delírio de um espírito que já desistiu da esperança. O mesmo gesto que Nietzsche descreve como coragem diante do absurdo é, na verdade, rendição ao desespero. O homem que repete infinitamente seus erros não é livre — é condenado.

Nietzsche quis libertar o homem da fé e acabou libertando-o de qualquer parâmetro moral. Sua “morte de Deus” não inaugurou um novo tempo de luz, mas o longo crepúsculo do Ocidente — um tempo em que cada um fabrica o próprio sentido como quem escolhe um avatar. No fim, o filósofo que se dizia inimigo das ilusões legou à humanidade a mais perigosa de todas: a de que é possível viver sem Verdade.

Nietzsche não foi o destruidor das mentiras antigas, mas o inventor das mentiras modernas. Aplaudido por acadêmicos que o leem como libertador e por adolescentes que o citam sem compreendê-lo, ele permanece o patrono espiritual de uma era que confunde decadência com genialidade.

E se o abismo realmente devolve o olhar, talvez o que ele veja — ao encarar o século XXI — seja apenas a caricatura digital de sua própria loucura, agora reproduzida em massa, com filtro e legenda.

