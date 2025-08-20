Candeloro’s Substack

Candeloro’s Substack

Discussão sobre este post

Avatar de User
Avatar de Pedro Cyrino
Pedro Cyrino
Aug 20Editado

Perfeito! Difícil entender essa mudança de comportamento e caráter!

Expand full comment
Responder
Compartilhar
Avatar de Luiz Carvalho
Luiz Carvalho
Aug 20

Muito bom!

Expand full comment
Responder
Compartilhar
4 comentários a mais...

Nenhuma publicação

© 2025 Marcos Paulo Candeloro
PrivacidadeTermosAviso de coleta
Comece a escreverObtenha o App
Substack é o lar da grande cultura